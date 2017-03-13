CAS назвал безответственным решение Блаттера о выплате бонуса Платини

В конце 2015 года Блаттер и Платини были отстранены комитетом ФИФА по этике от футбольной деятельности на восемь лет. Основанием для отстранения чиновников стал перевод Блаттером 2 млн швейцарских франков из средств ФИФА на счета Платини в 2011 году. Впоследствии апелляционный комитет ФИФА сократил дисквалификации Блаттера и Платини до шести лет. 5 декабря CAS отклонил апелляцию Блаттера и оставил в силе его шестилетнее отстранение от футбольной деятельности.

«Хотя Блаттер может быть искренним в убеждении, что этот бонус был долгом, который необходимо оплатить, со стороны ФИФА не было долга Платини в размере 2 млн швейцарских франков. Поскольку отсутствует обязательство со стороны ФИФА, группа судей считает, что этот платеж не может быть расценен иначе, чем подарок, независимо от того, почему Блаттер посчитал, что существует задолженность перед Платини. Группа судей считает решение Блаттера как президента ФИФА о выплате этих средств опрометчивым и безответственным, так как он одобрил выплату без проверки документов», — говорится в заявлении CAS.

Блаттер на конгрессе ФИФА 29 мая 2015 года был переизбран на очередной президентский срок, однако спустя четыре дня объявил об уходе в отставку на фоне коррупционных скандалов. На заседании конгресса 26 февраля 2016 года президентом ФИФА был избран швейцарец Джанни Инфантино.