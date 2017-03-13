«Атлетико» выкупил у мэрии Мадрида олимпийский стадион за € 30 млн
Руководство мадридского «Атлетико» достигло договорённости с мэрией столицы Испании о приобретении олимпийского стадиона «Ла Пейнета» за € 30 млн плюс проценты, сообщает AS.
Помимо этого по условиям соглашения клуб обязан будет провести работы по обеспечению доступа к стадиону болельщиков, которые обойдутся ещё почти в € 30 млн, а также строительству 4 тыс. парковочных мест возле спортивного объекта.
Начало договорённости о приобретении стадиона было положено ещё в 2008 году, и с тех пор стороны пытались найти взаимовыгодные условия.
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