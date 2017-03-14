«“Чума” — это не обязательно что-то плохое». 7 фактов о новичке «Кайрата» Анене
Sports.kz подобрал семь интересных фактов о новичке «Кайрата» — норвежском нападающем Чуме Анене.
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1. Анене родился и вырос в Осло, но имеет нигерийское происхождение: его родители — уроженцы этой страны. Впрочем, в своей первой команде — «Холмлии» — Чума был не первым норвежцем африканского происхождения — также там выступали Охи Омойджуанфо, Матис Болли, Адама Диоманде, Акинсхола Акиньеми, Хайтам Алеесами и Мохаммед Феллах.
2. Чума мог выступать за сборную Нигерии, но принял предложение Федерации футбола Норвегии. Он выступал за команды разных возрастов — от U-16 до U-21, однако в национальную команду не вызывался.
3. У Анене и новичка «Астаны» Аздрена Лулаку один и тот же агент — Шкумбин Кормемети, работающий преимущественно с албанскими футболистами.
4. Гол норвежца за «Амкар» в матче с «Зенитом» (1:1) в сезоне-2015/16 назвали «одним из тех, который лишил питерцев шансов на чемпионство». Тогда «Зенит» занял лишь третье место в чемпионате.
5. Чума рассказал о звучании своего имени на русском языке. «По-русски “чума” — это не обязательно
6. Девушка Анене — из Македонии. С ней футболист познакомился, когда в сезоне-2014/15 выступал за местный клуб «Работнички».
7. Чума пытался приобщиться к русской классике, читая стихотворение Пушкина.
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