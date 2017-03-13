Экономика спорта: как делиться деньгами с болельщиками
Как зарабатывать на спорте? Об этом написаны тома литературы. Не у всех, правда, зарабатывать получается. Но с кем делиться прибылью? Необычный рецепт предложен в МЛС. Американский клуб будет делиться деньгами с болельщиками. Разбираемся в этой истории.
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В МЛС не так давно стартовал новый сезон, и команды в данный момент завершают продажу билетов. Как
Результат есть — болельщиков нет. То есть есть, но не так чтобы много. Откуда взять новых? Как удержать старых? И вот
Болельщику нужны не отвлеченные обещания, а конкретные схемы. И в качестве примера «Даллас» показал детали сделки по продаже полузащитника Кастильо в «Трабзонспор». Вот смотрите сами: турки заплатили 4 миллиона долларов. После вычета процента, полагающегося МЛС, «Даллас» получил 2,8 миллиона долларов. Следовательно, 28 тысяч долларов (это 1 процент от 2,8 млн) поделят между владельцами абонементов, которых сейчас примерно 4,5 тысячи. Это сколько? Это 6 долларов каждому.
Тут нужны пояснения.
Обратили внимание на фразу «После вычета процента, полагающегося МЛС…»? Дело в том, что в МЛС формально все клубы принадлежат лиге, и владельцы по бумагам покупают лишь франшизу.
Например, зимой нападающего Себастьяна Джовинко звали в Китай, команде «Торонто» за него предлагали около 16 миллионов долларов. При оформлении сделки сам клуб получил бы только 10,5 миллиона, а потратить на игроков (уже по другим соглашениям и финансовым правилам, сейчас не будем перечислять все нюансы, их довольно много) смог бы только 650 тысяч. Это сделало потенциальную сделку невыгодной, потому Джовинко никуда и не ушел.
Насколько выгодна эта акция «Один процент»? Конечно, абонемент стоит в десятки раз дороже. В данный момент это просто красивый маркетинговый ход. За последние десять лет «Даллас» продал игроков на 9,5 миллиона долларов (без учета денег лиге). Так что владельцы абонементов точно не успели бы обогатиться.
Но почему бы не повторить эту схему в Европе? Ведь в Старом Свете, где трансферный рынок гораздо крупнее, акция «Один процент» была бы более выгодной для болельщиков. Например, «Бавария» ежегодно продает около 40 тысяч абонементов, прошлым летом мюнхенский клуб продал игроков более чем на 55 миллионов долларов. Таким образом, каждый владелец абонемента получил бы 13,75 доллара за лето.
Если бы акцию «Один процент» поддерживал «Зенит», то только продажа Халка в китайский «Шанхай СИПГ» принесла бы каждому из 10 тысяч владельцев абонементов по 60 долларов.
Вряд ли болельщики «Далласа»
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