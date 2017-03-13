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13 марта 2017, 20:08 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Арда Туран рассматривает два выгодных предложения из Китая

Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может покинуть каталонский клуб грядущим летом.

Турецкий футболист серьёзно рассматривает два выгодных в финансовом плане предложения из Китая, пишет Mundo Deportivo.

Зимой Туран уже получал предложения из Китая, в том числе от «Шанхай Шэньхуа», который предлагал ему зарплату € 20 млн в год, но в итоге хавбек остался в «Барселоне».

В нынешнем сезоне Туран провёл 17 матчей в испанской Примере, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.

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