Арда Туран рассматривает два выгодных предложения из Китая
Полузащитник «Барселоны» Арда Туран может покинуть каталонский клуб грядущим летом.
Турецкий футболист серьёзно рассматривает два выгодных в финансовом плане предложения из Китая, пишет Mundo Deportivo.
Зимой Туран уже получал предложения из Китая, в том числе от «Шанхай Шэньхуа», который предлагал ему зарплату € 20 млн в год, но в итоге хавбек остался в «Барселоне».
В нынешнем сезоне Туран провёл 17 матчей в испанской Примере, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.
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