Нападающий «Зірки» Эсеола признан лучшим игроком 21 тура Лиги Пари-Матч
Украинская футбольная
Премьер-лига совместно с ТМ «Parimatch», опросив специалистов, которые входят в экспертный совет, определили самого яркого футболиста из всех, которые приняли участие в играх 21 тура Лиги Пари-Матч, сообщает официальный сайт УПЛ.
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По итогам голосования победу одержал нападающий «Зірки» Эсеола. За него отдали голоса половина респондентов.
В состав экспертного совета вошли Олег Венглинский, Сергей Нагорняк, Виктор Грачев, Александр Денисов, Вадим Мисюра, Геннадий Орбу, Йожеф Сабо, Александр Сопко, Игорь Цыганык, Дмитрий Поворознюк и Игорь Шуховцев.
Как сообщал УНИАН, в матче 21-го тура ЛПМ «Зірка» в Кропивницком сенсационно победила киевское «Динамо» со счетом 2:0.
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