СМИ: «Манчестер Сити» и «Челси» готовы заплатить более €50 млн за Комана

Отметим, что права на 20-летнего хавбека принадлежат «Ювентусу», однако у мюнхенцев есть приоритетное право на выкуп футболиста за €20 млн. Ранее в СМИ сообщалось, что действующие чемпионы Германии все же планируют приобрести футболиста.

В текущем розыгрыше бундеслиги Коман провел 12 матчей, в которых забил два мяча.