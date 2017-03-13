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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29062097/
13 марта 2017, 18:44 | Футбол: Зарубежный | «Газета.Ру»

СМИ: «Манчестер Сити» и «Челси» готовы заплатить более €50 млн за Комана

«Манчестер Сити» и «Челси» готовы заплатить более €50 млн за французского полузащитника «Баварии» Кингсли Комана, передает TF1.

Отметим, что права на 20-летнего хавбека принадлежат «Ювентусу», однако у мюнхенцев есть приоритетное право на выкуп футболиста за €20 млн. Ранее в СМИ сообщалось, что действующие чемпионы Германии все же планируют приобрести футболиста.

В текущем розыгрыше бундеслиги Коман провел 12 матчей, в которых забил два мяча.

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