СМИ: «Манчестер Сити» и «Челси» готовы заплатить более €50 млн за Комана
«Манчестер Сити» и «Челси» готовы заплатить более €50 млн за французского полузащитника «Баварии» Кингсли Комана, передает TF1.
Отметим, что права на 20-летнего хавбека принадлежат «Ювентусу», однако у мюнхенцев есть приоритетное право на выкуп футболиста за €20 млн. Ранее в СМИ сообщалось, что действующие чемпионы Германии все же планируют приобрести футболиста.
В текущем розыгрыше бундеслиги Коман провел 12 матчей, в которых забил два мяча.
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