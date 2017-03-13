«Шанхай Шэньхуа» сократил игроку зарплату до конца сезона за фол на Витселе

Ранее Шэн был оштрафован на € 40 тыс. и отправлен в резервную команду. Как сообщается на официальном сайте клуба, руководство «Шанхай Шэньхуа» решило наказать хавбека ещё и сокращением зарплаты до конца сезона. Шэн будет получать минимально возможную зарплату.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">¡COMO SI FUERA UN NENE!<a href="https://twitter.com/hashtag/TevezxFOX?src=hash">#TevezxFOX</a> | Insólita expulsión de Qin Sheng en un ¡córner a favor! y generó el fastidio de Carlitos... <a href="https://t.co/EJAxorML58">pic.twitter.com/EJAxorML58</a></p>— FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) <a href="https://twitter.com/FOXSportsArg/status/840534119373197312">11 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>