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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29061701/
13 марта 2017, 18:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шанхай Шэньхуа» сократил игроку зарплату до конца сезона за фол на Витселе

«Шанхай Шэньхуа» применил новые санкции к полузащитнику Цинь Шэну, который получил прямую красную карточку на 24-й минуте матча второго тура китайской Суперлиги с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1). Футболист специально наступил на ногу бывшему полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю.

Ранее Шэн был оштрафован на € 40 тыс. и отправлен в резервную команду. Как сообщается на официальном сайте клуба, руководство «Шанхай Шэньхуа» решило наказать хавбека ещё и сокращением зарплаты до конца сезона. Шэн будет получать минимально возможную зарплату.

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