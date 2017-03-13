«Шанхай Шэньхуа» сократил игроку зарплату до конца сезона за фол на Витселе
«Шанхай Шэньхуа» применил новые санкции к полузащитнику Цинь Шэну, который получил прямую красную карточку на 24-й минуте матча второго тура китайской Суперлиги с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1). Футболист специально наступил на ногу бывшему полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю.
Ранее Шэн был оштрафован на € 40 тыс. и отправлен в резервную команду. Как сообщается на официальном сайте клуба, руководство «Шанхай Шэньхуа» решило наказать хавбека ещё и сокращением зарплаты до конца сезона. Шэн будет получать минимально возможную зарплату.
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