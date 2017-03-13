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13 марта 2017, 17:30 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Анчелотти планирует воссоединиться с Хамесом в «Баварии»

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти планирует усилить состав своей команды грядущим летом.

По сообщениям авторитетного издания Marca, итальянский специалист рассчитывает пригласить в немецкий клуб полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, который перестал проходить в основу при Зинедине Зидане. В этом сезоне игрок сборной Колумбии неоднократно намекал на свой уход из испанского клуба, если тренерский штаб не обещает ему место в стартовом составе.

По сообщениям прессы, помимо «Баварии» на футболиста претендует «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентус».

Отметим, что Хамес был куплен «Реалом» у «Монако» по инициативе Анчелотти в 2014 году.

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