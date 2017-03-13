Анчелотти планирует воссоединиться с Хамесом в «Баварии»

По сообщениям авторитетного издания Marca, итальянский специалист рассчитывает пригласить в немецкий клуб полузащитника мадридского «Реала» Хамеса Родригеса, который перестал проходить в основу при Зинедине Зидане. В этом сезоне игрок сборной Колумбии неоднократно намекал на свой уход из испанского клуба, если тренерский штаб не обещает ему место в стартовом составе.

По сообщениям прессы, помимо «Баварии» на футболиста претендует «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Ювентус».

Отметим, что Хамес был куплен «Реалом» у «Монако» по инициативе Анчелотти в 2014 году.