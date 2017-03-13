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13 марта 2017, 17:19 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Верратти намерен покинуть «ПСЖ» грядущим летом

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти принял решение покинуть французский клуб по окончании текущего сезона.

Как сообщает Mundo Deportivo, игрок сборной Италии крайне разочарован исходом противостояния с «Барселоной» в Лиге чемпионов и сообщил своему агенту, что намерен сменить клубную прописку грядущим летом.

Ранее сообщалось, что на футболиста претендует мюнхенская «Бавария», мадридский «Реал» и «Ювентус», а боссы действующего чемпиона Лиги 1 готовы продать его за 80 млн евро.

В нынешнем сезоне 24-летний полузащитник провел за «ПСЖ» во всех турнирах 31 матч, забил 2 гола и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt.de оценивает итальянца в 40 млн евро, а его контракт с французским клубом рассчитан до 2021 года.

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