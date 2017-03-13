Новый президент «Палермо» пообещал сделать татуировку на лице, если команда не вылетит из серии А

На данный момент «орлы» идут на 18-м месте в турнирной таблице, имея 15 очков, а у «Эмполи», располагающегося на спасительной 17-й позиции — 22 очка.

— Я верю в «Палермо», — цитирует Mediaset Premium Баккальини. — Наш проект является объемным. Он основан на стадионе и молодежной академии. У нас фантастическая молодежная система. У нас есть и план для игры в серии А в следующем сезоне, и план на случай вылета. Сейчас важно создать менталитет победителей. Я уже обещал делать всевозможные вещи, если мы останемся в Серии А. Готов пойти в церковь на коленях, съесть 20 сэндвичей с селезенкой, сделать татуировку на лице. Я все сделаю! Я человек слова!