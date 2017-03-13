Мхитарян как главная надежда МЮ. Анонс четвертьфинала Кубка Англии
«Советский спорт» представляет четвертьфинальную игру Кубка Англии между «Челси» и «Манчестер Юнайтед».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ПОТЕРИ
«Челси» является последней командой, которая обыгрывала «Манчестер Юнайтед» во внутрианглийских турнирах. По крайней мере, так считает главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Поражение от «Халла» в ответном полуфинале Кубка лиги (1:2) португалец в расчет не берет, поскольку в том матче, по его мнению, в ворота «Юнайтед» был назначен несправедливый пенальти.
А та октябрьская игра
Но перед новым визитом в Лондон «МЮ» вновь столкнулся с большими трудностями. В первую очередь, кадровыми — команда лишилась всех нападающих. Ибрагимович дисквалифицирован, Руни в столкновении с Джоунсом на тренировке распорол себе ногу и играть не сможет, Марсьяль и Рэшфорд тоже нездоровы. А позади — утомительный выезд в
ВАРИАНТЫ
Скорее всего, играть в атаке придется Мхитаряну, который в матче с «Ростовом» показал, что довольно неплохо чувствует себя в нападении.
«Мы должны быть готовы к этой игре, хоть мы и знаем, что будет тяжело. Ни разу не думали, что было бы хорошо избежать встречи с “Челси” и сыграть с ними, например, в финале. И было бы здорово продолжать и дальше выступать в трех турнирах. Это будет непросто, но у нас сейчас хороший период, многое получается, и мы можем достичь всего, к чему стремимся», — сказал Мхитарян.
Помогать армянскому футболисту, скорее всего, будут Погба и Мата. Есть еще вариант с Феллаини, который играл в нападении в некоторых матчах еще при Луи ван Гале — продавливать защитников и сбрасывать мячи партнерам бельгиец умеет очень даже неплохо.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
11 матчей подряд «Челси» не проигрывает «Манчестер Юнайтед» (+6=5). Последнее поражение случилось еще в октябре 2012 года (2:3), когда «МЮ» возглавлял Алекс Фергюсон.
2 победы одержал «МЮ» в 19 последних матчах на «Стэмфорд Бридж» (=6−11).
3 гола пропустил «Челси» в девяти последних матчах с «МЮ».
12 побед подряд на своем поле одержал «Челси» во всех турнирах.
В 1966 году «Челси» в последний раз выбивал из Кубка Англии действующего обладателя трофея — тогда был обыгран «Ливерпуль».
Ни разу Жозе Моуринью не проигрывал в ¼ финала Кубка Англии.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter