Мхитарян как главная надежда МЮ. Анонс четвертьфинала Кубка Англии

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ПОТЕРИ

«Челси» является последней командой, которая обыгрывала «Манчестер Юнайтед» во внутрианглийских турнирах. По крайней мере, так считает главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью. Поражение от «Халла» в ответном полуфинале Кубка лиги (1:2) португалец в расчет не берет, поскольку в том матче, по его мнению, в ворота «Юнайтед» был назначен несправедливый пенальти.

А та октябрьская игра премьер-лиги на «Стэмфорд Бридж» стала для «МЮ» во многом поворотной. Тогда, после оплеухи со счетом 0:4, казалось, роман Моуринью и «красных дьяволов» будет недолгим и несчастливым, настолько плохо шли дела. Однако вскоре все начало налаживаться. «Юнайтед» выдал серию из 17 матчей без поражений в чемпионате Англии, выиграл Кубок лиги и уверенно продвигался по турнирной сетке в Кубке страны и Лиги Европы.

Но перед новым визитом в Лондон «МЮ» вновь столкнулся с большими трудностями. В первую очередь, кадровыми — команда лишилась всех нападающих. Ибрагимович дисквалифицирован, Руни в столкновении с Джоунсом на тренировке распорол себе ногу и играть не сможет, Марсьяль и Рэшфорд тоже нездоровы. А позади — утомительный выезд в Ростов-на-Дону, впереди — новая игра с колючей командой Курбана Бердыева.

ВАРИАНТЫ

Кто-то уже высказал идею отправить на матч с «Челси» резервистов, но Моуринью ее тут же отмел. «“МЮ” — слишком большой и уважаемый клуб, чтобы играть молодежным составом. Тем более что мы — действующие обладатели трофея. И это не вина “Челси”, что матч играется в понедельник вечером», — сказал португалец.

Скорее всего, играть в атаке придется Мхитаряну, который в матче с «Ростовом» показал, что довольно неплохо чувствует себя в нападении.

«Мы должны быть готовы к этой игре, хоть мы и знаем, что будет тяжело. Ни разу не думали, что было бы хорошо избежать встречи с “Челси” и сыграть с ними, например, в финале. И было бы здорово продолжать и дальше выступать в трех турнирах. Это будет непросто, но у нас сейчас хороший период, многое получается, и мы можем достичь всего, к чему стремимся», — сказал Мхитарян.

Помогать армянскому футболисту, скорее всего, будут Погба и Мата. Есть еще вариант с Феллаини, который играл в нападении в некоторых матчах еще при Луи ван Гале — продавливать защитников и сбрасывать мячи партнерам бельгиец умеет очень даже неплохо.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

11 матчей подряд «Челси» не проигрывает «Манчестер Юнайтед» (+6=5). Последнее поражение случилось еще в октябре 2012 года (2:3), когда «МЮ» возглавлял Алекс Фергюсон.

2 победы одержал «МЮ» в 19 последних матчах на «Стэмфорд Бридж» (=6−11).

3 гола пропустил «Челси» в девяти последних матчах с «МЮ».

12 побед подряд на своем поле одержал «Челси» во всех турнирах.

В 1966 году «Челси» в последний раз выбивал из Кубка Англии действующего обладателя трофея — тогда был обыгран «Ливерпуль».

Ни разу Жозе Моуринью не проигрывал в ¼ финала Кубка Англии.