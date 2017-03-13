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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29059520/
13 марта 2017, 15:55 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

«Днепру», «Крумкачам» и «Нафтану» отказано в выдаче лицензий БФФ для клубов высшей лиги

В пятницу в Доме футбола состоялось заседание комитета по клубному лицензированию БФФ, на котором были рассмотрены заявки соискателей лицензии для клубов высшей лиги.

В пятницу в Доме футбола состоялось заседание комитета по клубному лицензированию <span class=error>БФФ</span> на котором были рассмотрены заявки соискателей лицензии для клубов высшей лиги. Увеличить
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Как сообщил корреспонденту Pressball.by Григорию Трофименкову глава комитета БФФ по лицензированию Андрей Мишаев, за нарушение финансовых критериев Регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов отказано в выдаче лицензий следующим футбольным клубам:

«Днепр» (Могилев) — за нарушение статей 51 «Отсутствие просроченной задолженности перед другими футбольными клубами», 52−1 «Отсутствие просроченной задолженности перед социальными фондами/налоговыми органами», 53 «Отсутствие просроченной задолженности перед АБФФ»;.

«Крумкачы» (Минск) — за нарушение статьи 50 «Годовая бухгалтерская отчетность»;.

«Нафтан» (Новополоцк) — за нарушение статьи 52 «Отсутствие просроченной задолженности перед сотрудниками».

Футбольные клубы, несогласные с решением Комитета, имеют право в течение 3 рабочих дней подать апелляцию в апелляционный комитет по клубному лицензированию АБФФ. Пока этим правом воспользовались только «Крумкачы».

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