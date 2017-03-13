«Челси» готов заплатить «Ювентусу» € 60 млн за Комана

20-летний футболист выступает за мюнхенский клуб на правах аренды, а принадлежит «Ювентусу». Telefoot сообщает, что лондонцы предложили «старой синьоре» € 60 млн за французского игрока.



Камнем преткновения может стать пункт, который прописан в договоре между «Ювентусом» и «Баварией». До 30 апреля 2017 года мюнхенцы могут активировать опцию и приобрести Комана за £ 18 млн (около € 20,5 млн). Последнее слово в данном случае за самим игроком.



Конкуренцию «Челси» готов составить «Манчестер Сити», который предлагает € 50 млн. Контракт Кингсли Комана с «Ювентусом» действует до лета 2019 года.