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13 марта 2017, 15:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Челси» готов заплатить «Ювентусу» € 60 млн за Комана

Нападающий «Баварии» Кингсли Коман попал в сферу интересов «Челси».

20-летний футболист выступает за мюнхенский клуб на правах аренды, а принадлежит «Ювентусу». Telefoot сообщает, что лондонцы предложили «старой синьоре» € 60 млн за французского игрока.

Камнем преткновения может стать пункт, который прописан в договоре между «Ювентусом» и «Баварией». До 30 апреля 2017 года мюнхенцы могут активировать опцию и приобрести Комана за £ 18 млн (около € 20,5 млн). Последнее слово в данном случае за самим игроком.

Конкуренцию «Челси» готов составить «Манчестер Сити», который предлагает € 50 млн. Контракт Кингсли Комана с «Ювентусом» действует до лета 2019 года.

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