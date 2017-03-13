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13 марта 2017, 15:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

На стенах тоннеля «Ювентуса» появилось слово «воры»

На стенах тоннеля «Ювентуса» после матча 28-го тура итальянской Серии А между туринской командой и «Миланом» (2:1) неизвестный написал слово «воры».

«Милан» в концовке игры остался вдесятером — на третьей компенсированной ко второму тайму минуте вторую жёлтую карточку получил Хосе Эрнесто Соса. А затем в ворота гостей был назначен пенальти за игру рукой со стороны Маттиа Де Шильо. 11-метровый на седьмой компенсированной минуте реализовал Пауло Дибала и принёс туринцам победу.

Как сообщает Gazzetta dello Sport, целью надписи было обратить внимание общественности на чемпионские титулы «Ювентуса» в сезонах 2004−2005 и 2005−2006 годов, которые впоследствии были аннулированы из-за коррупционного скандала.
Издание выразило предположение, что оставить надпись мог кто-то из футболистов «Милана». Ранее стало известно, что игроки «Милана» устроили погром в гостевой раздевалке стадиона.

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