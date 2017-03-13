На стенах тоннеля «Ювентуса» появилось слово «воры»
На стенах тоннеля «Ювентуса» после матча 28-го тура итальянской Серии А между туринской командой и «Миланом» (2:1) неизвестный написал слово «воры».
«Милан» в концовке игры остался вдесятером — на третьей компенсированной ко второму тайму минуте вторую жёлтую карточку получил Хосе Эрнесто Соса. А затем в ворота гостей был назначен пенальти за игру рукой со стороны Маттиа Де Шильо. 11-метровый на седьмой компенсированной минуте реализовал Пауло Дибала и принёс туринцам победу.
Как сообщает Gazzetta dello Sport, целью надписи было обратить внимание общественности на чемпионские титулы «Ювентуса» в сезонах 2004−2005 и 2005−2006 годов, которые впоследствии были аннулированы
Издание выразило предположение, что оставить надпись мог
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter