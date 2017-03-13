Осторожно, пенальти! «Шальке» громит «Аугсбург», «Хоффенхайм» теряет очки

ЧЕМПИОНАТ ГЕРМАНИИ. БУНДЕСЛИГА. 24-й тур.

РАЗГРОМ ТУРА: ИНТРИГА НЕ ПРОЙДЕТ.

Праздник в этом туре наконец-то пришел и на «Фелтинс-Арену», не видавшую побед своей команды в рамках бундеслиги аж целый месяц. Да и в целом безвыигрышная серия «Шальке» затянулась аж до шести матчей, так что один из любимых соперников в лице «Аугсбурга» пришелся в Гельзенкирхене ко двору. Не успел судья дать свисток, как Бургшталлер уже открыл счет, причем его светлая головушка, отправившая мяч в сетку, стала автором первого гола «кобальтовых» с углового в этом сезоне. Последний раз они забивали таким образом аж год тому назад — в 25-м туре прошлого чемпионата.

Сбавлять обороты «Шальке» не стал, в общей сложности 25 раз ударив по воротам соперника и поставив по этому показателю свой рекорд сезона. На исходе получаса Шупо-Мотинг отметил свой двухсотый матч в бундеслиге голевым пасом, а Бургшталлер оформил первый дубль в составе гельзенкирхенцев. Однако почти сразу Бенедикт Хеведес решил, что как-то не по-шалькерски легко сегодня складывается матч, и чтобы придать ему драматизма, сурово замахнулся ногой на Бобадилью в собственной штрафной. Арбитр с капитаном «кобальтовых» согласился и указал на точку, но вот Ральф Фарманн солидарностью не отличился и намертво взял пенальти Верхага. Любопытно, но из 14 одиннадцатиметровых, которые били в его ворота, голами стала лишь половина. Так что с интригой встреча благополучно разминулась — через пару минут Калиджури головой отправил в ворота фюггеров третий мяч, и игра была сделана.

ГОЛ ТУРА: АГРЕССИВНЫЙ КОМПРОМИСС.

Бесспорно красивый мяч забил в Берлине Марвин Платтенхардт дортмундской «Боруссии», но не хочется оставлять в тени и шикарный мяч, которым восхитил гостевой сектор «Шварцвальд-Штадиона» Андре Крамарич. Уже пятый гол записал себе на счет нападающий в этом календарном году, и что немаловажно — этот гол принес «крестьянам» ничью. Ведь всего минутой раньше они пропустили от «Фрайбурга» с пенальти, после того, как Фогт в своей штрафной недружелюбно обошелся с Нидерлехтером. Кстати, по факту Оливер Бауман пенальти-то отразил, но на добивании Максимилиан Филипп все же оказался расторопнее.

Итогом отобрать три очка у брайсгау «Хоффенхайм» так и не смог, даже несмотря на 23 удара по чужим воротам — так агрессивно в гостях банда Нагельсманна в этом сезоне еще не играла. И все же встреча завершилась ничьей — уже 12-й для «крестьян», рекорд среди всех команд чемпионата. Впрочем, сильно увлекаться компромиссами им, пожалуй, не стоит. Впереди еще почти треть сезона, борьба за еврозону намеревается стать жаркой, и то, что «Хоффенхайм» на выезде не может победить уже четыре матча к ряду, мечтам о Лиге чемпионов особенно не способствует.

НЕУДАЧНИКИ ТУРА: СТРАШНЕЕ ТОЧКИ ЗВЕРЯ НЕТ.

Впрочем, если не забитые пенальти в Гельзенкирхене и Фрайбурге еще могли кого-то удивить, то для леверкузенской «Бай-Арены» они, исполняемые ее командой, давно стали лишь поводом для смеха сквозь слезы. 9 из 13 своих последних одиннадцатиметровых «Байер» не забил, и очередной — уже в дебютном матче Тайфуна Коркута на посту главного тренера. Причем, началось все для «аспириновых» очень неплохо — уже на седьмой минуте Юлиан Брандт сотряс ударом перекладину, а вовремя подоспевший Фолланд забил за Леверкузен свой третий гол.

Однако вместо того, чтобы развивать успех, «Байер» провел остаток игры в полудреме. Смена декораций на тренерском мостике «аспириновых», похоже, не встряхнула — бестолковую бесшабашность на поле в их исполнении сменила прагматичная апатия. Итогом неудивительно, что в концовке встречи двухсотый выход Клаудио Писарро на поле в форме Бремена увенчался голом. Отличился перуанец после углового, которые для «Байера» последнее время почти равноценны пенальти. А возвращаясь к одиннадцатиметровым — на самой последней минуте одного очка «музыкантов» чуть было не лишил Эггештайн, сфоливший на Хенриксе. Однако Омер Топрак, на правах капитана вызвавшийся исполнить удар, переиграть Видвальда не смог. «Я рад, что Види сумел взять пенальти, а к Эггештайну у меня нет претензий — он молодой еще», — сказал после матча Александр Нури, явно довольный результатом и выступлением своего коллектива.

Тайфун Коркут же лишь лаконично сообщил: «Будем продолжать работать». Благо есть, над чем — кроме забитого (и не забитого) мяча, Леверкузен в этой встрече отметился лишь удалением с поля Венделла. Ну и конечно, очередными приветами с Острова Невезения. Бернд Лено за 90 минут успел сломать нос, так что в ответном матче с «Атлетико» сыграет в защитной маске. Ну, а Топрак мало того, что лишил команду двух очков, так еще и травмировал лодыжку и в Мадрид с командой не поедет совсем. Впрочем, винить защитника не стоит — сомнительно, что хоть кто-то из «Байера», издерганного всеми неудачами этого сезона, в такой ситуации забить пенальти бы смог.

НЕОЖИДАННОСТЬ ТУРА: ВОЛЯ СИЛЫ.

Ну, а «Гамбург», в свою очередь, стал автором небольшой сенсации, продлив беспроигрышную серию в чемпионате до семи матчей и даже одержав первую волевую победу в сезоне. На этот раз жертвой оживших северян пал Гладбах, начавший встречу вполне за здравие — штрафной в исполнении Оскара Вендта на двадцатых минутах превратился в голевой пас, когда Кристенсен головой отправил мяч в сетку.

Однако еще до конца тайма после мощного удара Костича мяч транзитом через штангу закончил полет в воротах, и всю вторую половину «динозавры» привычно превратили в тяжелый бой. И, пожалуй, были справедливо вознаграждены в концовке, когда удачный рикошет от Тони Янтчке сделал Бобби Вуда автором победного гола. «У нас были шансы удвоить преимущество, но во втором тайме “Гамбург” сыграл лучше», — пришлось признать Дитеру Хеккингу, потерпевшему с Гладбахом первое гостевое поражение за девять матчей. Ну, а Маркус Гисдоль только прагматично предложил своим игрокам оставаться спокойными и скромными — мол, почивать на лаврах рано. Впрочем, собой гордиться «Гамбург» все равно имеет право. Пять подряд побед в родных стенах последний раз покорялись «динозаврам» еще в те славные годы, когда они выступали в еврокубках.

ПОБЕДА ТУРА: БОРИСЬ ДО КОНЦА.

И все же главная победа игрового дня осталась за «Дармштадтом». Мало того, что она стала лишь четвертой в сезоне, так еще и была одержана в память о Джонни — юноше, который своей борьбой с раком в свое время научил «лилий» биться до самого конца. В эту субботу, в годовщину его смерти, «Дармштадт» к 12-й минуте уже вел в два мяча: открыл счет Айтач Сулу, а затем Сидни Сэм в очередной раз заставил «Байер» задуматься, не вернуть ли полузащитника в команду, уверенно реализовав пенальти.

Под самый свисток на перерыв «карнавальщики» отставание в счете сократили, но на большее их не хватило — слишком уж мотивирован был «Дармштадт» на игру. Настолько, что во втором тайме Марио Вранчич даже отхватил две желтые карточки за семь минут, и остаток встречи «лилиям» пришлось играть в меньшинстве. Точнее говоря, до 89-й минуты, когда составы уравнял фол Штефана Белля. Матч действительно вышел эмоциональным, но иначе не может быть, если команда выходит на поле в форме с тем самым девизом: «Ты должен бороться».

И пусть от спасительной зоны стыковых матчей «лилий» отделяют одиннадцать очков — тем больше параллелей у их истории с историей их клубного талисмана.

Ведь даже если они, как и Джонни, в итоге проиграют, их историю в Германии тоже запомнят на века.

«Байер» — «Вердер» — 1:1 (1:0). Голы: Фолланд, 7 (1:0). Писарро, 79 (1:1). Нереализованный пенальти: Емер Топрак (Байер), 90+6 (вратарь). Удаление: Венделл (Байер), 90.

«Бавария» — «Айнтрахт Ф» — 3:0 (2:0). Голы: Левандовски, 38 (1:0). Дуглас Коста, 41 (2:0). Левандовски, 55 (3:0).

«Герта» — «Боруссия Д» — 2:1 (1:0). Голы: Калу, 11 (1:0). Обамеянг, 55 (1:1). Платтенхардт, 71 (2:1).

«Фрайбург» — «Хоффенхайм» — 1:1 (0:0). Голы: Филипп, 56 (1:0). Крамарич, 60 (1:1). Нереализованный пенальти: Филипп (Фрайбург), 56 (вратарь)

«Дармштадт» — «Майнц» — 2:1 (2:1). Голы: Айтач Сулу, 5 (1:0). Сэм, 12 — с пенальти (2:0). Куайсон, 45+3 (2:1). Удаления: Вранчич (Дармштадт), 59. Белль (Майнц), 89.

«РБ Лейпциг» — «Вольфсбург» — 0:1 (0:1). Гол: Гомес, 9 (0:1).

«Ингольштадт» — «Кельн» — 2:2 (1:1). Голы: Модест, 15 — с пенальти (0:1). Лескано, 42 (1:1). Модест, 60 (1:2). Брегери, 69 (2:2).

«Шальке» — «Аугсбург» — 3:0 (3:0). Голы: Бургшталлер, 4 (1:0). Бургшталлер, 29 (2:0). Калиджури, 34 (3:0). Нереализованный пенальти: Ферхаг (Аугсбург), 32 (вратарь).

«Гамбург» — «Боруссия М» — 2:1 (1:1). Голы: Кристенсен, 23 (0:1). Костич, 36 (1:1). Вуд, 80 (2:1).