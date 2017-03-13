КПЛ-2017. Чумовое приобретение или мегабыстрые скауты «Кайрата»

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За него, если верить российским СМИ, алматинцы выложили около миллиона евро. И раз уж «Кайрат» никак не опроверг эту информацию, значит и вправду раскошелился на приблизительную сумму. Насколько темнокожий нападающий придется ко двору и стоит ли потраченных денег, трудно сказать. Тем более, особой результативностью в России не отличался. Например, за полтора сезона, а именно в 24 матчах за «Амкар», отметился всего двумя голами. Первый забил в своем дебютном и гостевом матче против «Зенита» (1:1, 20.09.2015), второй в домашней встрече с «Анжи» (2:0, 07.08.2016).

Стоит сказать, что в «Амкар» Анене пришел свободным агентом. Поэтому в Перми не могли не упустить прекрасную возможность заработать на футболисте за три месяца до истечения срока его действующего контракта. В итоге, «наварились» более чем прилично. Надеемся, «Кайрат» внимательно следил за игроком и в последующем не станет сожалеть о потраченных средствах. Все-таки уже серьезно обжигался. Достаточно вспомнить трансфер Герсона Асеведо. Чилиец перебирался в Алматы в статусе звездного новичка, но так и не раскрылся в команде.

Что же до Анене, то он родился в Норвегии, где и начал заниматься футболом. Первым его профессиональным клубом стал «Волеренга» (2010−2013). Правда, в основной состав не пробился, в общей сложности забив три гола в 24 играх, в которых преимущественно выходил на замену. Между делом отдавался в аренду в «Улл/Киса», «Стабек», в них также не отмечался сверхрезультативной игрой. За первую команду забил два гола (14 матчей), за вторую — четыре (12 матчей). В дальнейшем перешел в «Работнички» (Македония). За 29 матчей наколотил 12 мячей. Это его лучший результат в карьере.

В 2015 году поступило предложение от «Амкара». Анене долго не раздумывал над переездом в Россию, так как уровень РФПЛ был значительно сильнее чемпионата Македонии. К тому же в Перми выступал нигерийский полузащитник Фегор Огуде, с которым Чума играл за «Волеренгу». Этот факт и предопределил его выбор в пользу «Амкара», ведь параллельно у него имелись предложения от других команд.

Чума Анене мог выступать за сборную Нигерии, но Федерация футбола Норвегии первой вышла на игрока, вследствие чего он начал вызываться за молодежные сборные Норвегии всех возрастов. На счету накопилось 18 игр и семь голов.

В России о нападающем сложилось неоднозначное мнение. Так, часть болельщиков «Амкара» сожалеет об уходе 23-летнего Чумы Анене, потому что, по их отзывам, футболист достаточно перспективный. Другие склоняются к тому, что ему было бы трудно заиграть в РФПЛ, в связи с чем переезд в Казахстан, в менее сильный по уровню чемпионат, был неплохим решением для игрока и выигрышным для клуба в финансовом отношении.

В какой-то степени фанаты недоумевают решительностью алматинцев. Ведь Анене мог бесплатно достаться «Кайрату» летом, но скауты сработали мега быстро и, прежде всего, в интересах «Амкара». Какая из сторон в итоге выиграла от этого приобретения, покажет нынешний сезон. Но Жерару Гоу определенно требовалась конкуренция. И хочется верить, что она получится серьезной с приходом Анене. Все-таки миллион евро на дороге не валяется.

Напомним, что Чума Анене стал седьмым новым футболистом «Кайрата» в межсезонье. Ранее в клуб пришли Елдос Ахметов, Максим Гладченко, Георгий Жуков, Иво Иличевич, Самат Сарсенов, Акош Элек.