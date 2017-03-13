Фреду продлили дисквалификацию до июля нынешнего года

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Об отстранении:

— Я надеюсь, что мы уже поставили точку в этом вопросе. У Фреда были головные боли в результате перелётов. Ему давали какие-то лекарства. Прошло очень много времени, и сложно понять, каким образом то, что нашли у него, оказалось в крови. Было проведено много анализов, было много разговоров с самим футболистом, и мы пришли к выводу: «что-то не то» ему дали в сборной. Было очень много дискуссий между юристами Фреда, ВАДА (Всемирное антидопинговое агентство — ред.) и КОНМЕБОЛОМ (Южноамериканская конфедерация футбола — ред.), и вскоре должно было быть принято финальное решение. Стороны пришли к соглашению об отстранении Фреда от футбола на 2 года, начиная с июля 2015-го года. Таким образом, он сможет вернуться уже в июле 2017-го.

О решении:

— Это решение принималось не спонтанно, переговоры длились месяц. Фред все понимал и был морально готов. Мы считаем, что это еще неплохо — могло быть куда хуже. Спортивный арбитражный суд, до которого дело, к счастью, не дошло, вообще не рассматривает причин. Он подходит к закону прямо: принял допинг — отстраняешься на 2 года, причем, с момента вынесения решения. Касаемо штрафов — в них нет смысла, потому что футболист не виноват.

О контракте:

— Когда мы подписывали новый контракт, мы знали, что будет рассмотрение данного вопроса и вынесение решения. Поэтому там присутствует специальная опция, согласно которой соглашение будет автоматически продлено на срок возможной дисквалификации игрока.

О команде:

— Для Фонсеки Фред является ключевым исполнителем, и это сложная ситуация. С Фредом тяжело конкурировать, потому что это — футболист мирового уровня, и он может играть в любом клубе. В команде есть игроки для ротации, которые смогут получить свое время на поле во время отсутствия бразильца.

Как сообщал УНИАН, ранее WADA выиграло апелляцию на продление срока дисквалификации полузащитника «Шахтера» за употребление допинга.