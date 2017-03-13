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13 марта 2017, 13:29 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ярмоленко: Игрокам «Динамо» нет оправдания, сами виноваты в поражении от «Зирки»

Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко в интервью пресс-службе клуба прокомментировал поражение от «Зирки» (0:2) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.

Нападающий киевского Динамо Андрей Ярмоленко в интервью <nobr>пресс-службе</nobr> клуба прокомментировал поражение от <span class=error>Зирки</span> (0:2) в матче 21-го тура украинской <nobr>Премьер-лиги.</nobr> Увеличить
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«Хочу поздравить “Зирку” с заслуженной победой. Мы играли плохо, нам нет никаких оправданий, только это могу сказать. Не буду говорить о качестве поля или о чём-то. Сыграли плохо как в атаке, так и в обороне, в полузащите, везде сыграли плохо, а “Зирка” заслуженно победила, с чем я их и поздравляю», — сказал Ярмоленко.

В результате поражения «Динамо» осталось на втором месте, но теперь отстаёт от лидирующего «Шахтёра» на 16 очков.

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