Ярмоленко: Игрокам «Динамо» нет оправдания, сами виноваты в поражении от «Зирки»
Нападающий киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко в интервью
пресс-службе клуба прокомментировал поражение от «Зирки» (0:2) в матче 21-го тура украинской Премьер-лиги.
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Видимо, что-то случилось...
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«Хочу поздравить “Зирку” с заслуженной победой. Мы играли плохо, нам нет никаких оправданий, только это могу сказать. Не буду говорить о качестве поля или о
В результате поражения «Динамо» осталось на втором месте, но теперь отстаёт от лидирующего «Шахтёра» на 16 очков.
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