Ярмоленко: Игрокам «Динамо» нет оправдания, сами виноваты в поражении от «Зирки»

«Хочу поздравить “Зирку” с заслуженной победой. Мы играли плохо, нам нет никаких оправданий, только это могу сказать. Не буду говорить о качестве поля или о чём-то. Сыграли плохо как в атаке, так и в обороне, в полузащите, везде сыграли плохо, а “Зирка” заслуженно победила, с чем я их и поздравляю», — сказал Ярмоленко.



В результате поражения «Динамо» осталось на втором месте, но теперь отстаёт от лидирующего «Шахтёра» на 16 очков.