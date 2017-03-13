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13 марта 2017, 13:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Гвардиола заинтересовался Киммихом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола проявляет интерес к полузащитнику мюнхенской «Баварии» Джошуа Киммиху, сообщает Mirror.

Главный тренер Манчестер Сити <span class=error>Хосеп</span> <span class=error>Гвардиола</span> проявляет интерес к полузащитнику мюнхенской Баварии <span class=error>Джошуа</span> <span class=error>Киммиху</span> сообщает Mirror. Увеличить
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Согласно информации источника, испанский специалист хотел бы усилить состав своей команды фланговым защитником и полузащитником. О способностях футболиста сборной Германии Гвардиола знает не понаслышке, поскольку уже работал с ним в немецком гранде.

Ранее Киммих признал, что недоволен своим положением в нынешнем сезоне: по итогам 24 туров Бундеслиги он принял участие в 18 матчах, выйдя на поле в основном составе в 10 из них. Игрок отметился 4 голами и 1 результативной передачей.

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