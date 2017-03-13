Гвардиола заинтересовался Киммихом

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Согласно информации источника, испанский специалист хотел бы усилить состав своей команды фланговым защитником и полузащитником. О способностях футболиста сборной Германии Гвардиола знает не понаслышке, поскольку уже работал с ним в немецком гранде.



Ранее Киммих признал, что недоволен своим положением в нынешнем сезоне: по итогам 24 туров Бундеслиги он принял участие в 18 матчах, выйдя на поле в основном составе в 10 из них. Игрок отметился 4 голами и 1 результативной передачей.