Защитник «Реал Мадрид» посвятил своей жене решающий гол в матче с «Бетисом»

Решающий гол команды был забит головой на 81-й минуте встрече."Посвящаю мяч в ворота «Бетиса» своей жене, потому что она говорит, что я не посвящаю ей ни одного гола, — заявил Рамос.

Напомним, матч состоялся накануне, 12 марта, в Мадриде в рамках Примеры (чемпионата Испании по футболу). Счёт был открыт голом вратаря «Реала» Кейлора Наваса в собственные ворота — на 25-й минуте.

Затем гол забил на 41-й минуте нападающий «Реала» Криштиану Роналду. На 78-й минуте защитник «Бетиса» Кристиано Пиччини получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Итог матча 2:1 в пользу «Реала». Рамос спас свою команду уже во второй раз.

Очередной тур с участием «Реала» состоится 18 марта: команда сыграет с ФК «Атлетико Мадрид». «Бетис» в этот день встретится с ФК «Осасуна» (город Памплон).