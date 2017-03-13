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13 марта 2017, 13:09 | Футбол: Зарубежный | ИА REGNUM

Защитник «Реал Мадрид» посвятил своей жене решающий гол в матче с «Бетисом»

Гол, который защитник ФК «Реал Мадрид» Серхио Рамос забил в ворота ФК «Реал Бетис» (Севилья) в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу, был посвящён его жене Пилар Рубио, Prensa Libre.

Решающий гол команды был забит головой на 81-й минуте встрече."Посвящаю мяч в ворота «Бетиса» своей жене, потому что она говорит, что я не посвящаю ей ни одного гола, — заявил Рамос.

Напомним, матч состоялся накануне, 12 марта, в Мадриде в рамках Примеры (чемпионата Испании по футболу). Счёт был открыт голом вратаря «Реала» Кейлора Наваса в собственные ворота — на 25-й минуте.

Затем гол забил на 41-й минуте нападающий «Реала» Криштиану Роналду. На 78-й минуте защитник «Бетиса» Кристиано Пиччини получил вторую жёлтую карточку и был удалён с поля.

Итог матча 2:1 в пользу «Реала». Рамос спас свою команду уже во второй раз.

Очередной тур с участием «Реала» состоится 18 марта: команда сыграет с ФК «Атлетико Мадрид». «Бетис» в этот день встретится с ФК «Осасуна» (город Памплон).

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