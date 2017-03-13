Без страха и упрека

Республиканский интернет-портал, по традиции, предлагает вниманию казахстанских болельщиков свой вариант символической сборной прошедшего тура. Как всегда, напоминаем: это всего лишь наш собственный взгляд на вопрос, никоим образом на абсолютную объективность не претендующий.



Вратарь

Саша Стаменкович («Окжетпес»)



Подобно льву отстаивал неприкосновенность своих ворот сербский голкипер в Алматы. Уйти с поля «сухим» у Саши в итоге все же не получилось… Но вряд ли кто кинет хотя бы упрек в адрес кокшетауского вратаря за этот матч.



Правый защитник

Юре Обшивач («Атырау»)



Хорватский игрок линии обороны провел на этой позиции только половину шымкентского матча, после переместившись на позицию центрбека. Но отыграл Юре этот поединок вполне качественно, за что заслужил права быть отмеченным. И гол в ворота «Ордабасы» — лишний аргумент в его пользу.



Центральные защитники:

Папа Гуйе («Актобе»)

Евгений Ткачук («Иртыш»)



Отличную игру демонстрирует на старте казахстанского этапа своей игровой карьеры известный на постсоветском пространстве защитник Папа Гуйе. Вот и в матче с «Тоболом» сенегалец предстал перед соперниками практически непроходимой стеной. Что касается Евгения, то украинец не только непосредственную свою работу по обороне ворот «Иртыша» качественно выполнял, но и к чужим регулярно наведывался, что вылилось в забитый украинцем мяч, принесший павлодарцам ничью.



Левый защитник:

Стефан Живкович («Иртыш»)



С первых поединков сполна оправдывает целесообразность собственного приобретения этот фланговый сербский футболист. Своей игрой Стефан приносит немало пользы «Иртышу» на поле, и в матче с «Астаной» защитник был достаточно заметной фигурой.



Полузащитники:

Джозеф Нэйн («Окжетпес»)

Иван Маевский («Астана»)

Матиас Курьор («Кайсар»)



Среди полузащитников хотелось бы выделить это трио исполнителей — достаточно, нужно отметить, разноплановых. Джозеф в выездном матче с «Кайратом» преуспевал, кажется, повсюду, — и в разрушении, и в созидании. В свой день рождения этот игрок потрудился на славу. Много поработал и Иван в Павлодаре. Очень трудолюбивого хавбека привлек в свои ряды чемпион страны. Что касается Матиаса, то он казался порой неудержимым, с легкостью преодолевая защитные редуты таразцев. Сам в итоге так и не забил, но нервы соперникам потрепал изрядно.



Нападающие:

Кассиано («Актобе»)

Изу Азука («Акжайык»)

Александр Козлов («Окжетпес»)



Хорошее впечатление производит на старте сезона фактурный форвард актюбинцев Кассиано. В игре с «Тоболом» он отрабатывал и в центре, и слева, пытался прессинговать соперника, разгонял атаки своей команды, неплохо подавал угловые. Изу дважды поразил ворота «Шахтера» — с игры и с пенальти, будучи вправе быть выделенным уже за это. Что касается Александра, доставившего своей активностью немало проблем обороне «Кайрата», то казалось моментами, что этот игрок демонстрировал примерно то, чего ждали от него не так давно в московском «Спартаке».



Тренер:

Владимир Муханов («Окжетпес»)



Конечно, заслужил быть отмеченным за игру его команды в прошедшем туре наставник кокшетауской дружины. Владимир Васильевич сумел настроить своих подопечных на упорную борьбу с первого мгновения алматинского поединка до его последней секунды. Данный специалист в который уже раз доказал недюжинную собственную способность создавать боевую единицу, имея в распоряжении довольно-таки скромные ресурсы.