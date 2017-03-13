Позор «Динамо» и похмелье «Барселоны». Главные новости за 12 марта

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21-й тур Чемпионата Украины подарил громкую сенсацию. Киевское «Динамо» в игре с «Зиркой» потерпело уверенное поражение. Команда Сергея Реброва пропустила дважды — в первом тайме от Бацули, во втором — от Полегенько, который является воспитанником академии бело-синих. После игры главный тренер «Динамо» признал, что команда играла не лучшим образом, однако одной из главных причин назвал плохое качество газона в Кропивницком.

Осечкой конкурента не смогла воспользоваться луганская «Заря». Команда Юрия Вернидуб в Харькове встречалась с донецким «Шахтером» и была очень близка к тому, чтобы сыграть хотя бы вничью. На гол Бернарда на 60-й минуте ответил Харатин. Однако к концу встречи точный удар Малышева принес горнякам очередную победу. Их преимущество над вторым местом теперь составляет 13 очков.

В этой игре уже не участвовал бразильский полузащитник «Шахтера» Фред. Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин затем подтвердил информацию о дисквалификации хавбека из-за допингового дела. Правда, сторонам удалось достичь компромисса — Фред выпадает лишь до июля этого года. Уже с мая он сможет тренироваться с командой.

Удачным оказался день для Руслана Малиновского. Украинский полузащитник «Генка» приложил руку к разгрому «Вестерло» со счетом 4:0. Руслан ассистировал партнеру во время третьего гола, а также забил сам на 90+1 минуте. Валерий Лучкевич вышел на замену в матче «Стандарда» против «Остенде» на 55-й минуте. Команда украинца спаслась от поражения перед финальным свистком — 2:2.

В Испании сменился лидер. «Барселона» после сенсации в игре с ПСЖ не нашла в себе сил настроиться должным образом на «Депортиво». Каталонцы уступили со счетом 1:2. Осечкой конкурента сразу же воспользовался «Реал», который выиграл у «Бетиса» со счетом 2:1. В составе команды Зидана, которая опережает «Барселону» на два очка и имеет игру в запасе, отличились Роналду и Рамос.

В Англии было сыграно два матча — один в чемпионате, другой в Кубке. «Ливерпулю» пришлось приложить усилия, чтобы обыграть «Бернли» — на быстрый гол Барнса мерсисайдцы ответили точными ударами Вейналдума и Джана. А вот у «Тоттенхэма» не было проблем в игре с «Милволлом» в Кубке — 6:0. Единственный минус — травму получил главный бомбардир шпор Кейн.

Между тем «Лестер» определился с кандидатурой главного тренера. По крайней мере, до конца сезона спасать лис от вылета будет бывший ассистент Клаудио Раньери Крейг Шекспир, под руководством которого «Лестер» уже успел обыграть «Ливерпуль» и «Халл». Ранее кандидатами на должность назывались Гус Хиддинк, Роберто Манчини и Найджел Пирсон.