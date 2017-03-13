Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29056256/
13 марта 2017, 12:31 | Футбол: Зарубежный | UA-Football

Позор «Динамо» и похмелье «Барселоны». Главные новости за 12 марта

UA-Футбол собрал для вас самые важные и интересные новости за воскресенье, 12 марта.

<nobr>UA-Футбол</nobr> собрал для вас самые важные и интересные новости за воскресенье 12 марта. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

21-й тур Чемпионата Украины подарил громкую сенсацию. Киевское «Динамо» в игре с «Зиркой» потерпело уверенное поражение. Команда Сергея Реброва пропустила дважды — в первом тайме от Бацули, во втором — от Полегенько, который является воспитанником академии бело-синих. После игры главный тренер «Динамо» признал, что команда играла не лучшим образом, однако одной из главных причин назвал плохое качество газона в Кропивницком.

Осечкой конкурента не смогла воспользоваться луганская «Заря». Команда Юрия Вернидуб в Харькове встречалась с донецким «Шахтером» и была очень близка к тому, чтобы сыграть хотя бы вничью. На гол Бернарда на 60-й минуте ответил Харатин. Однако к концу встречи точный удар Малышева принес горнякам очередную победу. Их преимущество над вторым местом теперь составляет 13 очков.

В этой игре уже не участвовал бразильский полузащитник «Шахтера» Фред. Генеральный директор донецкого клуба Сергей Палкин затем подтвердил информацию о дисквалификации хавбека из-за допингового дела. Правда, сторонам удалось достичь компромисса — Фред выпадает лишь до июля этого года. Уже с мая он сможет тренироваться с командой.

Удачным оказался день для Руслана Малиновского. Украинский полузащитник «Генка» приложил руку к разгрому «Вестерло» со счетом 4:0. Руслан ассистировал партнеру во время третьего гола, а также забил сам на 90+1 минуте. Валерий Лучкевич вышел на замену в матче «Стандарда» против «Остенде» на 55-й минуте. Команда украинца спаслась от поражения перед финальным свистком — 2:2.

В Испании сменился лидер. «Барселона» после сенсации в игре с ПСЖ не нашла в себе сил настроиться должным образом на «Депортиво». Каталонцы уступили со счетом 1:2. Осечкой конкурента сразу же воспользовался «Реал», который выиграл у «Бетиса» со счетом 2:1. В составе команды Зидана, которая опережает «Барселону» на два очка и имеет игру в запасе, отличились Роналду и Рамос.

В Англии было сыграно два матча — один в чемпионате, другой в Кубке. «Ливерпулю» пришлось приложить усилия, чтобы обыграть «Бернли» — на быстрый гол Барнса мерсисайдцы ответили точными ударами Вейналдума и Джана. А вот у «Тоттенхэма» не было проблем в игре с «Милволлом» в Кубке — 6:0. Единственный минус — травму получил главный бомбардир шпор Кейн.

Между тем «Лестер» определился с кандидатурой главного тренера. По крайней мере, до конца сезона спасать лис от вылета будет бывший ассистент Клаудио Раньери Крейг Шекспир, под руководством которого «Лестер» уже успел обыграть «Ливерпуль» и «Халл». Ранее кандидатами на должность назывались Гус Хиддинк, Роберто Манчини и Найджел Пирсон.

В Италии «Интер» вышел на четвертое место, поиздевавшись над прямым конкурентом — «Аталантой». Нерадзури выиграли со счетом 7:1 (по хет-трику оформили Банега и Иккарди). Таким образом, миланский клуб вышел на четвертое место в турнирной таблице. По три очка добыли «Наполи» и «Рома», которые обыграли «Кротоне» и «Палермо» соответственно.

Динамо К
Новости Матчи Состав Статистика
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Украины
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Ребров взял на себя вину за поражение «Динамо» от «Зірки»

Ребров взял на себя вину за поражение «Динамо» от «Зірки»

Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после матча 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги с кропивницкой «Зіркой» взял на себя всю ответственность за сенсационное поражение, сообщает ФК «Динамо».
Еще 7 новостей  Все новости
13.03.2017

В плену идеалов. Как конкуренция убивает Динамо

Полузащитник Шахтера дисквалифицирован из-за допинга

Надо видеть. Семь лучших моментов 21-го тура Чемпионата Украины