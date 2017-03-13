Абсурд абсурдов. Как конкуренция убивает «Динамо»

Один в поле никогда не был воином. И никогда им не будет. Но один может держать планку собственной репутации на высоком уровне и не выглядеть безумцем среди ряда ума лишенных. Проблема Сергея Реброва в том, что он как тренер идеально вписывается в тот ансамбль абсурда, который из сезона в сезон подрывает авторитет киевского «Динамо».

Более того, Сергей Станиславович является одним из творцов данного абсурда. Сергей Ребров с Игорем Суркисом живут в мире конкуренции, считая ее высшей футбольной материей. Тактические ходы, разбор соперников, мотивационная составляющая — все это для киевских управленцев отходит на второй план. Идея фикс — по двое игроков на позицию.

По такому принципу были призваны в «Динамо», в частности, Петрович, Гладкий и Громов. По такому принципу пришли и до сих пор находятся в обойме Корзун и Федорчук. По такому принципу менеджмент клуба, благословенный главным тренером, попытался решить проблему с Хачериди и Макаренко. Заварив солянку, никто не напрягает себя относительно специй и метода приготовления, считая, что ингредиенты сами по себе дадут качественный вкус.

Показательна ситуация — с левым защитником. Макаренко не был идеальным, но Макаренко наиболее соответствовал принципу сбалансированности. Несмотря на частые выпадения из игры и неэффективные действия, Евгений все же старался распределять силы и на атаку, и на оборону. Ну, сложилось так, что «Динамо» не удержало Евгения… Ладно, пускай. Антунеш остался единственной опцией на левом фланге, что сразу дало сигнал тревоги для Суркиса и Реброва (мы же помним, в их идеальной команде на каждую позицию должны претендовать минимум двое). Спешно был приобретен сомнительной квалификации Кадар (венгр лично отмечает свою непродуктивность в плане подключения к атакам, да и по игре все видно невооруженным глазом) — и главный вопрос решен (соблюдение принципа конкуренции).

В идеале должно было быть иначе. В «Динамо» не должно было быть двух «половинчатых» футболистов Антунеша и Кадара (один атакует, не забивая голову мыслями о защитных действиях, другой — обороняется, сторонясь подключений к атакам словно чёрт — ладана), а должен был быть один нормальный сбалансированный левый защитник и его резервист из собственной академии. Однако никто из нас не идеален, чтобы требовать идеала от другого… Но требовать проявления здравого смысла право имеем, не так ли? Если сложилась такая ситуация, то где тренерское чутье, где умение варьировать тактикой и составом, применяя разных футболистов под разных соперников? И против «Олимпика», и против «Зирки» Кадар сыграл словно столб — строго в своей зоне, при том, что особой нагрузки на него как на защитника в силу специфики игры соперника не было. Так почему не использовать Антунеша, который умеет подключаться к атакам, может пробить издалека, способен заработать стандарт?

Похоже, что кроме шаблонных, поверхностных приемов, которые «Динамо» только тормозят, Сергей Ребров обладает разве что умением вправлять мозги конкуренцией. Антунеш не отрабатывает в защите — так запихнем его в резерв. Хачериди не согласен с тренировочным процессом — запихнем его в резерв. Рыбалка в зоне комфорта? В резерв и его. Благо, на футбольной карте — достаточно мест, где можно найти условных Пантича и Кадара, которые в силу своей не востребованности с радостью соглашаются на переезд даже в кризисный чемпионат воюющей страны. Конечно, подписать Пантича и Кадара легче, чем разобраться в причинах, побудивших когда-то основных футболистов или бежать из команды, или протестовать против методов ее подготовки, или деградировать.