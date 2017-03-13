Из лидеров в аутсайдеры. Обзор второго тура КПЛ

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Центральная встреча тура прошла в Павлодаре, где бронзовый призер премьер-лиги «Иртыш» принимал действующего чемпиона «Астану». Игра, возможно, не изобиловала опасными моментами, но держала в напряжении до финального свистка. Все голы были забиты в первом тайме (1:1), на точный удар Серикжана Мужикова хозяева ответили продуктивными действиями в атаке украинского защитника Евгения Ткачука.

Таким образом, астанчане повторили старт сезона 2013 года, когда потеряли очки в двух турах подряд. Тогда северяне проиграли «Тоболу» 1:5, после чего сыграли вничью с «Кайратом» 0:0. Тем не менее это им не помешало финишировать на втором месте. Поэтому и сейчас нет нужды хоронить команду. Она должна набрать ход и выйти на свой прежний уровень. Пока «Астана» не напоминает лидера последних сезонов, после двух туров занимает предпоследнее 11-е место (один балл в активе).

У «Иртыша» дела обстоят получше. В их пассиве нет поражений, что позволило расположиться на четвертой строчке. Правда в следующем туре их ожидает нелегкое испытание, так как предстоит выезд в нефтяную столицу.

Кстати, «Атырау» был близок к тому, чтобы одержать первую победу в чемпионате. Однако не дотерпел и пропустил ответный мяч в Шымкенте на четвертой компенсированной минуте (1:1). В любом случае «нефтяникам» не удастся в ближайших турах покинуть подвал турнирной таблицы из-за снятых девяти очков. Но отдадим им должное за проявленный характер.

«Ордабасы» обязан вынести урок из едва не случившегося проигрыша. Настрой необходимо проявлять не только во встрече с чемпионом, но и с другими клубами. Как бы то ни было, южане могут быть довольны своим турнирным положением. Как-никак идут вторыми.

Главный претендент на чемпионство «Кайрат» показал невнятный футбол с «Окжетпесом». Команда начала играть только после удаления Елдоса Ахметова и выхода на замену во втором тайме Андрея Аршавина и Акоша Элека. Игра напоминала качели, поскольку команды поочередно вели в счете. При этом кокшетаусцы ушли от поражения благодаря очевидному пенальти. Неосмотрительно в штрафной площади сыграл Исламбек Куат против Игоря Юрина, за что Виталий Волков наказал хозяев с «точки», разведя вратаря и мяч по разным углам.

Ну не наиграли кайратовцы на победу в прошедшем матче, а винить во всем главного арбитра Александра Гаузера последнее дело. Тем более, что он по делу показал Ахметову карточку, ставшую для него второй в матче. И пенальти вышел бесспорным. Так что все вопросы алматинцы должны адресовать себе. Нельзя выходить играть спустя рукава. Более того, «Окжетпес» вполне мог выиграть, но синегорцам в нужный момент не хватило игровой наглости, отчего довольствовались только ничейным исходом. По итогам двух туров с одним очком они занимают седьмое место, «Кайрат» — пятое.

«Тоболу» не довелось дожать «Актобе» (0:0). В результате со второго места опустился на третье. «Красно-белые» набрали первое очко в сезоне и расположились на девятой позиции. Если в первом тайме актюбинцы старались создавать напряжение у ворот Дмитрия Непогодова, то после перерыва сосредоточились уже на обороне собственных ворот. Откровенно говоря, бразильцы «Актобе» пока не впечатляют. В то же время футболистам «Тобола» помешала излишняя самонадеянность. Рассчитывали, что рано или поздно забьют решающий мяч, а не вышло, хоть концовку встречи провели очень хорошо. И все же «Тобол» остается единственной в премьер-лиге командой, не пропустившей в новом сезоне. У «Актобе» же самое беззубое нападение, не забившее ни одного мяча в минувших двух турах.

«Кайсар» одержал волевую победу над «Таразом» (2:1). Гол Руслана Мухаметшина на 15-й минуте нисколько не смутил кызылординцев, проведших ответный мяч спустя 20 минут усилиями Владимира Аржанова. Точку в матче на 72-й минуте поставил Саиди Нтибазонкиза. Успех команды Стойчо Младенова на старте сезона вдвойне приятен, потому как в нее мало кто верил. В следующем туре она еще больше симпатий болельщиков сможет завоевать, если продлит победную серию в Караганде. «Тараз» для первого выезда смотрелся весьма неплохо. Но самый серьезный экзамен их поджидает в следующем туре. В гости к ним пожалует «Кайрат».

«Акжайык» еще в первом туре заслуживал того, чтобы набрать первые очки в чемпионате, но немного не повезло в Павлодаре, тогда как дома переиграл «Шахтер» (3:1). Уральцы — это такие неуступчивые футболисты, которые заставят с собой считаться многих. С таким настроем им не грозит борьба за выживание. Необходимо лишь продолжать играть в таком ключе и дальше. «Шахтер» — загадка. Вроде бы и новых игроков приобрели, а игра у команды не идет. Впрочем, в последние годы она не совсем удачно действовала в выездных играх. Посмотрим как себя покажет в первом домашнем матче следующего тура против «Кайсара».

Отметим, что третий тур будет разбит на два дня. 17 марта встретятся «Астана» -«Акжайык», «Тараз» — «Кайрат», 18 числа сыграют «Окжетпес» — «Тобол», «Актобе» — «Ордабасы», «Атырау» — «Иртыш», «Шахтер» — «Кайсар».