СМИ: «Барселона» предложит Месси более €40 млн за продление контракта

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Ранее «Барселона» выплатила более €30 млн бразильскому нападающему Неймару за продление контракта.

Летом 2018 года Месси может стать свободным агентом. Ранее стало известно, что «Барселона» готова предложить аргентинцу заработную плату €35 млн в год.

29-летний Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, четыре раза — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года.