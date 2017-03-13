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13 марта 2017, 10:17 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

СМИ: «Барселона» предложит Месси более €40 млн за продление контракта

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Испанский футбольный клуб «Барселона» предложит аргентинскому нападающему Лионелю Месси бонус в размере более €40 млн за продление контракта. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

<em>МОСКВА 13 марта. /ТАСС/. </em>Испанский футбольный клуб Барселона предложит аргентинскому нападающему <span class=error>Лионелю</span> <span class=error>Месси</span> бонус в размере более €40 млн за продление контракта. Об этом сообщает El Mundo Deportivo. Увеличить
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Ранее «Барселона» выплатила более €30 млн бразильскому нападающему Неймару за продление контракта.

Летом 2018 года Месси может стать свободным агентом. Ранее стало известно, что «Барселона» готова предложить аргентинцу заработную плату €35 млн в год.

29-летний Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. За это время он восемь раз становился чемпионом Испании, четыре раза — обладателем Кубка Испании и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», вручаемого лучшему футболисту года.

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