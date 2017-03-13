Стив Макларен второй раз за два года уволен с поста главного тренера «Дерби Каунти»

Бывший наставник сборной Англии уволен из «Дерби Каунти» уже во второй раз. До этого он работал в клубе с 2013 по 2015 гг. Во второй раз он возглавил команду в октябре 2016 года после ухода Найджела Пирсона.

После 37 туров чемпионшипа «Дерби Каунти» занимает 10-е место в турнирной таблице, а последних пяти матчах клуб набрал лишь четыре очка.

Макларен известен по работе в сборной Англии, английских «Мидлсбро», «Ноттингем Форест» и «Ньюкасле», голландском «Твенте» и немецком «Вольфсбурге».