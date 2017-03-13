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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29051782/
13 марта 2017, 8:51 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Стив Макларен второй раз за два года уволен с поста главного тренера «Дерби Каунти»

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Главный тренер английского футбольного клуба «Дерби Каунти» Стив Макларен отправлен в отставку. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Бывший наставник сборной Англии уволен из «Дерби Каунти» уже во второй раз. До этого он работал в клубе с 2013 по 2015 гг. Во второй раз он возглавил команду в октябре 2016 года после ухода Найджела Пирсона.

После 37 туров чемпионшипа «Дерби Каунти» занимает 10-е место в турнирной таблице, а последних пяти матчах клуб набрал лишь четыре очка.

Макларен известен по работе в сборной Англии, английских «Мидлсбро», «Ноттингем Форест» и «Ньюкасле», голландском «Твенте» и немецком «Вольфсбурге».
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