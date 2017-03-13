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13 марта 2017, 1:52 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Серхио Рамос впервые в карьере забил десять голов в одном сезоне

30-летний защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос впервые в карьере забил десять мячей в рамках одного сезона.

Десятым для Рамоса стал гол в 27-м туре Примеры, где «Реал» принимал «Бетис» и одержал волевую победу со счётом 2:1. Серхио записал на свой счёт очередной победный гол, забив головой после навеса Тони Крооса с углового. Благодаря этому успеху и поражению «Барселоны» от «Депортиво» «Реал» вернулся на первое место в чемпионате, опережая каталонцев на два очка и имея при этом матч в запасе.

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