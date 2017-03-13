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13 марта 2017, 1:39 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Шовковскому предложили административную должность в киевском «Динамо»

Многолетний вратарь киевского «Динамо» Александр Шовковский может получить работу в структуре клуба. Об этом сообщил почетный президент винницкой «Нивы» Василий Вовк, который предлагал Александру стать главным тренером команды.

Многолетний вратарь киевского Динамо Александр <span class=error>Шовковский</span> может получить работу в структуре клуба. Об этом сообщил почетный президент винницкой Нивы Василий <span class=error>Вовк</span> который предлагал Александру стать главным тренером команды. Увеличить
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«Мы вели переговоры со многими кандидатами. Александр Шовковский долго думал и отказался, после того как братья Суркисы предложили ему административную должность. Мол, он еще не готов тренировать команду даже второй лиги. Но Александр обещал однажды приехать в Винницу, поддержать нашу команду и особенно вратарей», — цитирует Вовка официальный сайт «Нивы».

Напомним, Александр Шовковский всю карьеру провел в «Динамо». Он выступал за команду с 1993 по 2016 год.

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