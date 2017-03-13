«ПСЖ» в первом матче после вылета из Лиги чемпионов обыграл «Лорьян»
В матче 29-го тура чемпионата Франции «Лорьян» принимал на своём поле «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Ив Алленма» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
В составе «ПСЖ» отличился Кристофер Нкунку, ещё один мяч забил в собственные ворота нападающий «Лорьяна» Бенжамен Жанно. В составе хозяев точным ударом отметился Мишель Сиани. Для парижан этот матч стал первым после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6) и вылета из турнира.
«ПСЖ» (65 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Лорьян» (22) находится на последней, 20-й строчке.
Главные тренеры
|Бернар Казони
|Эмери Унаи
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Удары (всего)
|12
|2
|Удары в створ
|6
|3
|Угловые
|9
|9
|Фолы
|7
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Тони Шапрон (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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