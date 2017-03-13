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13 марта 2017, 1:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«ПСЖ» в первом матче после вылета из Лиги чемпионов обыграл «Лорьян»

В матче 29-го тура чемпионата Франции «Лорьян» принимал на своём поле «ПСЖ». Встреча проходила на стадионе «Ив Алленма» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.

В составе «ПСЖ» отличился Кристофер Нкунку, ещё один мяч забил в собственные ворота нападающий «Лорьяна» Бенжамен Жанно. В составе хозяев точным ударом отметился Мишель Сиани. Для парижан этот матч стал первым после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6) и вылета из турнира.

«ПСЖ» (65 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Лорьян» (22) находится на последней, 20-й строчке.

12.03.2017 23:00 основной раунд: 29-й тур Stade Yves Allainmat
Лорьян 1:2 ПСЖ
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Бернар Казони Эмери Унаи
Голы
68′ Микаэль Сиани 13
22 Бенжамен Жанно 28′
24 Кристофер Нкунку 52′
Составы
Бенжамен Леконт 40
Микаэль Сиани 13
83′ Матье-Филипп Пейберн 15
72′ Стивен Морейра 20
Венсан Ле Гофф 25
Сильвен Марво 10
Ромен Филиппото 19
Альхассан Вакасо 23
Бенжамен Муканджо 12
86′ Арнольд Мвуемба Макенга 7
Пьер-Ив Амель 33
58′ Бенжамен Жанно 22
Жереми Алиадьер 14
1 Кевин Трапп
2 Тиагу Силва
5 Маркиньюс
20 Левен Кюрзава
10 Хавьер Пасторе
24 Кристофер Нкунку 75′
25 Адриен Рабьо
9 Эдинсон Кавани
11 Анхель Ди Мария
12 Тома Менье 81′
19 Серж Орье
23 Юлиан Дракслер 88′
21 Атем Бен Арфа
Статистика
2 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Удары (всего) 12
2 Удары в створ 6
3 Угловые 9
9 Фолы 7
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Тони Шапрон (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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