«ПСЖ» в первом матче после вылета из Лиги чемпионов обыграл «Лорьян»

В составе «ПСЖ» отличился Кристофер Нкунку, ещё один мяч забил в собственные ворота нападающий «Лорьяна» Бенжамен Жанно. В составе хозяев точным ударом отметился Мишель Сиани. Для парижан этот матч стал первым после поражения в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Барселоной» (1:6) и вылета из турнира.



«ПСЖ» (65 очков) располагается на втором месте в турнирной таблице чемпионата Франции, «Лорьян» (22) находится на последней, 20-й строчке.