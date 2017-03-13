Экс-тренер «Милана» Брокки уволен из 20-го клуба Серии В

После 30 туров «Брешия» занимает 20-е место в Серии В среди 22 команд, имея в активе 31 очко.



Кристиан Брокки 12 апреля 2016 года сменил на посту главного тренера «Милана» Синишу Михайловича и покинул клуб по окончании сезона, а летом возглавил «Брешию».



В качестве игрока Брокки среди прочего становился чемпионом Италии и дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Миланом».