Экс-тренер «Милана» Брокки уволен из 20-го клуба Серии В
Экс-игрок «Милана» и «Лацио» Кристиан Брокки, работавший также в стане россонери в качестве тренера, уволен с поста наставника «Брешии», информирует сайт клуба.
После 30 туров «Брешия» занимает 20-е место в Серии В среди 22 команд, имея в активе 31 очко.
Кристиан Брокки 12 апреля 2016 года сменил на посту главного тренера «Милана» Синишу Михайловича и покинул клуб по окончании сезона, а летом возглавил «Брешию».
В качестве игрока Брокки среди прочего становился чемпионом Италии и дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Миланом».