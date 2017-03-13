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13 марта 2017, 1:16 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Экс-тренер «Милана» Брокки уволен из 20-го клуба Серии В

Экс-игрок «Милана» и «Лацио» Кристиан Брокки, работавший также в стане россонери в качестве тренера, уволен с поста наставника «Брешии», информирует сайт клуба.

После 30 туров «Брешия» занимает 20-е место в Серии В среди 22 команд, имея в активе 31 очко.

Кристиан Брокки 12 апреля 2016 года сменил на посту главного тренера «Милана» Синишу Михайловича и покинул клуб по окончании сезона, а летом возглавил «Брешию».

В качестве игрока Брокки среди прочего становился чемпионом Италии и дважды выигрывал Лигу чемпионов с «Миланом».

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