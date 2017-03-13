ЛЧ для «Барсы», Примера для «Реала». Чего хотят испанские гранды
«Барселона» проиграла аутсайдеру, а «Реал» добился очередной победы. Кажется, у команд могут быть разные цели в конце сезона.
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Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Оба испанских гранда сохраняют шансы на победу и в Примере, и в Лиге чемпионов. Но кажется, что у них разные приоритеты. И это логично, учитывая последние результаты.
«Барселона»: чудо в ЛЧ, проблемы в Примере
На этой неделе «Барселона» поучаствовала в двух сенсациях. Первую многие называют величайшим камбэком в истории футбола. Великолепный матч с «ПСЖ», в котором команда Луиса Энрике победила с необходимым счётом после поражения 0:4, заставил
Атакам «Барселоны» не хватало остроты. Владение мячом ради владения — старая беда, которая началась ещё перед приходом Луиса Энрике. Она вернулась. Слабая реализация тоже сыграла свою роль. Каталонцы ударили по воротам Хермана Люкса 16 раз, но в створ попали всего пять ударов. Другими словами, все привычные недостатки «Барселоны» снова налицо.
Может, это потому, что тренер и команда трезво оценивают свои силы в чемпионате? «Реал» вроде бы сбавил ход, но по потерянным очкам остаётся впереди, и для игроков и болельщиков «королевского клуба», которые так давно не выигрывали Примеру, этот турнир особенно важен…
Трудно представить, чтобы клуб калибра «Барселоны» отдал приоритет одному турниру и сознательно пожертвовал другим. Но, разве нельзя объяснить все недостатки каталонцев в матче в
Можно
«Реал»: 5 лет без побед в Примере
«Мы не выигрывали Примеру очень долго. Это огромная мотивация для нас». Зинедин Зидан не скрывает, что несколько лет без трофея делают его значительно более ценным. Конечно, нельзя предположить, что победа в Лиге чемпионов недостаточно мотивирует, но ведь она покоряется «Реалу» так часто!
Игра мадридцев далека от совершенства. Но
Матч с «Бетисом» ведь тоже складывался непросто. Он долго развивался по тому же сценарию, что и игра «Барсы». «Реал» пропустил, затем отыгрался. Владел огромным преимуществом, давил, постоянно крутился с мячом возле штрафной — а голевых моментов было маловато. Разве что удар Роналду метров с 18 на 75 минуте можно вспомнить. Нет, «Бетис» справлялся,
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