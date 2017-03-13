ЛЧ для «Барсы», Примера для «Реала». Чего хотят испанские гранды

Оба испанских гранда сохраняют шансы на победу и в Примере, и в Лиге чемпионов. Но кажется, что у них разные приоритеты. И это логично, учитывая последние результаты.

«Барселона»: чудо в ЛЧ, проблемы в Примере

На этой неделе «Барселона» поучаствовала в двух сенсациях. Первую многие называют величайшим камбэком в истории футбола. Великолепный матч с «ПСЖ», в котором команда Луиса Энрике победила с необходимым счётом после поражения 0:4, заставил по-новому взглянуть на команду и посеял сомнения в серьёзности её проблем. Но сегодняшнее поражение от скромного «Депортиво», который борется за выживание, снова обнажило эти проблемы.



Атакам «Барселоны» не хватало остроты. Владение мячом ради владения — старая беда, которая началась ещё перед приходом Луиса Энрике. Она вернулась. Слабая реализация тоже сыграла свою роль. Каталонцы ударили по воротам Хермана Люкса 16 раз, но в створ попали всего пять ударов. Другими словами, все привычные недостатки «Барселоны» снова налицо.

Может, это потому, что тренер и команда трезво оценивают свои силы в чемпионате? «Реал» вроде бы сбавил ход, но по потерянным очкам остаётся впереди, и для игроков и болельщиков «королевского клуба», которые так давно не выигрывали Примеру, этот турнир особенно важен…



Трудно представить, чтобы клуб калибра «Барселоны» отдал приоритет одному турниру и сознательно пожертвовал другим. Но, разве нельзя объяснить все недостатки каталонцев в матче в Ла-Корунье потерей концентрации? Да, некоторая расслабленность понятна после такого матча, который был сыгран на неделе, но ведь именно эта потеря очков может стать роковой для борьбы за испанское «золото». Не понимать этого в стане команды не могли. Но даже навал в последние пять минут они не устроили. И теперь, какими бы ни были их планы ещё неделю назад, Лига чемпионов выйдет на первый план.



Можно по-разному относиться к победе над «ПСЖ», но одно ясно точно: эта победа останется в истории. А «Барса» получила такой заряд веры в себя, что не может не захотеть большего. Аппетит приходит во время еды, а французский клуб оказался очень плотным обедом. Ну, а представьте, что начнётся в городе, если после такого камбэка Луис Энрике и Ко дойдут до финала… Тренер объявил, что покинет команду в конце сезона, и выиграть европейский турнир — самый красивый способ попрощаться.

«Реал»: 5 лет без побед в Примере