«Реал» одержал волевую победу над «Бетисом» в матче чемпионата Испании

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У победителей голы забили Криштиану Роналду (41-я минута) и Серхио Рамос (81). Также автогол на счету голкипера хозяев Кейлора Наваса (25).

На 78-й минуте защитник «Бетиса» Кристиано Пиччини был удален за вторую желтую карточку.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице (62 очка), опережая «Барселону» на два очка и имея игру в запасе. «Бетис» идет на 14-й строчке (28).

В следующем туре «Реал» 18 марта в гостях сыграет с «Атлетиком», «Бетис» в тот же день примет «Осасуну».