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13 марта 2017, 1:07 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Реал» одержал волевую победу над «Бетисом» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мадридский «Реал» обыграл «Бетис» со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча завершилась со счетом 2:1 победный гол на счету <span class=error>Серхио</span> <span class=error>Рамоса</span>. Увеличить
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У победителей голы забили Криштиану Роналду (41-я минута) и Серхио Рамос (81). Также автогол на счету голкипера хозяев Кейлора Наваса (25).

На 78-й минуте защитник «Бетиса» Кристиано Пиччини был удален за вторую желтую карточку.

«Реал» занимает первое место в турнирной таблице (62 очка), опережая «Барселону» на два очка и имея игру в запасе. «Бетис» идет на 14-й строчке (28).

В следующем туре «Реал» 18 марта в гостях сыграет с «Атлетиком», «Бетис» в тот же день примет «Осасуну».

12.03.2017 22:45 основной раунд: 27-й тур Santiago Bernabeu
Реал 2:1 Бетис
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Зинедин Зидан Санчес Виктор
Голы
41′ Криштиану Роналду (Виейра да Силва Марселу) 7
81′ Серхио Рамос (Т. Кроос) 4
1 Кейлор Навас 25′
Составы
Кейлор Навас 1
Даниэль Карвахаль 2
87′ Виейра да Силва Марселу 12
Серхио Рамос 4
Фернандес Иглесиас Начо 6
Лука Модрич 19
Тони Кроос 8
Криштиану Роналду 7
79′ Франсиско Роман Иско 22
Марко Асенсио 20
71′ Альваро Мората 21
Карим Бензема 9
69′ Хамес Родригес 10
Лукас Васкес 17
13 Антонио Адан
12 Кристиано Пиччини 30′ 78′
14 Риса Дурмиси
20 Херман Пеццела
21 Алин Тошка
7 Рубен Пардо
10 Дани Себальос
9 Антонио Санабрия
23 Аисса Манди 84′
2 Рафаэль Наварро
22 Дарко Брашанац 86′
19 Алекс Алегрия
24 Мартин Рубен Кастро 64′
5 Петрос
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 4
8 Угловые 4
8 Фолы 21
7 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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