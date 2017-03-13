«Реал» одержал волевую победу над «Бетисом» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Мадридский «Реал» обыграл «Бетис» со счетом 2:1 в домашнем матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.
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У победителей голы забили Криштиану Роналду (41-я минута) и Серхио Рамос (81). Также автогол на счету голкипера хозяев Кейлора Наваса (25).
На 78-й минуте защитник «Бетиса» Кристиано Пиччини был удален за вторую желтую карточку.
«Реал» занимает первое место в турнирной таблице (62 очка), опережая «Барселону» на два очка и имея игру в запасе. «Бетис» идет на 14-й строчке (28).
В следующем туре «Реал» 18 марта в гостях сыграет с «Атлетиком», «Бетис» в тот же день примет «Осасуну».
Главные тренеры
|Зинедин Зидан
|Санчес Виктор
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|9
|4
|Удары в створ
|4
|8
|Угловые
|4
|8
|Фолы
|21
|7
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Антонио Мигель Матеу Лаос (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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