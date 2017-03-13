«Рома» разгромила «Палермо» и вернулась на второе место в таблице Серии А
В матче 28-го тура чемпионата Италии «Палермо» принимал на своём поле «Рому». Встреча проходила на стадионе «Ренцо Барбера» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.
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Забитые мячи в составе победителей на свой счёт записали Стефан
«Рома» набрала 62 очка и отодвинула «Наполи» (60) со второго места в турнирной таблице чемпионата Италии. У лидера «Ювентуса» 70 очков. «Палермо» (15) остался на 18-й строчке.
Главные тренеры
|Диего Лопес
|Лучано Спаллетти
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|9
|Удары (всего)
|15
|3
|Удары в створ
|5
|5
|Угловые
|4
|12
|Фолы
|12
|4
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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