«Рома» разгромила «Палермо» и вернулась на второе место в таблице Серии А

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Забитые мячи в составе победителей на свой счёт записали Стефан Эль-Шаарави, Эдин Джеко и Бруно Перес.



«Рома» набрала 62 очка и отодвинула «Наполи» (60) со второго места в турнирной таблице чемпионата Италии. У лидера «Ювентуса» 70 очков. «Палермо» (15) остался на 18-й строчке.