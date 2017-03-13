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13 марта 2017, 1:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Рома» разгромила «Палермо» и вернулась на второе место в таблице Серии А

В матче 28-го тура чемпионата Италии «Палермо» принимал на своём поле «Рому». Встреча проходила на стадионе «Ренцо Барбера» и завершилась победой гостей со счётом 3:0.

В матче 28-го тура чемпионата Италии Палермо принимал на своём поле Рому. Увеличить
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Забитые мячи в составе победителей на свой счёт записали Стефан Эль-Шаарави, Эдин Джеко и Бруно Перес.

«Рома» набрала 62 очка и отодвинула «Наполи» (60) со второго места в турнирной таблице чемпионата Италии. У лидера «Ювентуса» 70 очков. «Палермо» (15) остался на 18-й строчке.

12.03.2017 22:45 основной раунд: 28-й тур Renzo Barbera
Палермо 0:3 Рома
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Диего Лопес Лучано Спаллетти
Голы
92 Стефан Эль-Шаарави (К. Гренье) 22′
9 Эдин Джеко (Р. Наингголан) 76′
13 Бруну Перес (К. Стротман) 90+1′
Составы
Андреа Фулиньяти 68
Синиша Анджелкович 4
Тиагу Ционек 15
Хайтам Алеесами 19
Мишель Морганелла 89
67′ Алессандро Гацци 14
Ивайло Чочев 18
Роланд Шаллаи 20
Илия Несторовски 30
18′ 74′ Корсини Бруну Энрике 25
Симоне Ло Фасо 98
45′ Карлос Эмбало 11
Алессандро Диаманти 23
1 Войчех Щенсны
2 Антонио Рюдигер
3 Гильерме Жуан Жезус
13 Бруну Перес 15′
20 Федерико Фасио
21 Мариу Руй
4 Раджа Наингголан
5 Леандро Паредес 54′
7 Клеман Гренье 64′ 60′
9 Эдин Джеко
11 Мохамед Салах 81′
16 Даниэле Де Росси
92 Стефан Эль-Шаарави 72′
6 Кевин Стротман
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
9 Удары (всего) 15
3 Удары в створ 5
5 Угловые 4
12 Фолы 12
4 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Джанлука Рокки (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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