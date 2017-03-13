Чемпионат Мексики приостановлен из-за забастовки арбитров
Федерация футбола Мексики вместе с национальной лигой объявила о том, что матчи очередного тура чемпионата страны отменены
из-за забастовки арбитров.
«Федерация футбола Мексики совместно с
Также сообщается, что новые даты матчей будут назначены позднее. Ассоциация судей, как отмечают местные СМИ, выступила в знак протеста против слишком мягких, по ее мнению, наказаний, которые получили защитник клуба «Америка» Пабло Агилар и форвард «Толуки» Энрике Триверио.
На минувшей неделе оба футболиста были дисквалифицированы на десять (Агилар) и семь (Триверио) матчей за нападение на судей во время игр чемпионата страны.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter