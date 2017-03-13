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13 марта 2017, 0:44 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

Чемпионат Мексики приостановлен из-за забастовки арбитров

Федерация футбола Мексики вместе с национальной лигой объявила о том, что матчи очередного тура чемпионата страны отменены из-за забастовки арбитров.

«Федерация футбола Мексики совместно с МХ-Лигой сообщает, что матчи 10-го тура чемпионата страны отменены из-за забастовки арбитров, которые отказались исполнять свои обязанности. Решение было принято в одностороннем порядке», — говорится в заявлении федерации.

Также сообщается, что новые даты матчей будут назначены позднее. Ассоциация судей, как отмечают местные СМИ, выступила в знак протеста против слишком мягких, по ее мнению, наказаний, которые получили защитник клуба «Америка» Пабло Агилар и форвард «Толуки» Энрике Триверио.

На минувшей неделе оба футболиста были дисквалифицированы на десять (Агилар) и семь (Триверио) матчей за нападение на судей во время игр чемпионата страны.
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