Руни, Марсьяль и Рашфорд не помогут «МЮ» в матче против «Челси» в Кубке Англии
Нападающие «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, Антони Марсьяль и Маркус Рашфорд не помогут команде в гостевом матче ¼ финала Кубка Англии против «Челси», сообщает ESPN FC.
По информации источника, Руни и Марсьяль получили травмы, а Рашфорд заболел. Напомним, что эту встречу
Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» 13 марта. Начало встречи — в 22:45 по московскому времени.
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