Руни, Марсьяль и Рашфорд не помогут «МЮ» в матче против «Челси» в Кубке Англии

По информации источника, Руни и Марсьяль получили травмы, а Рашфорд заболел. Напомним, что эту встречу из-за дисквалификации также пропустит форвард Златан Ибрагимович.



Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» 13 марта. Начало встречи — в 22:45 по московскому времени.