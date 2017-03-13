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13 марта 2017, 0:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Руни, Марсьяль и Рашфорд не помогут «МЮ» в матче против «Челси» в Кубке Англии

Нападающие «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни, Антони Марсьяль и Маркус Рашфорд не помогут команде в гостевом матче ¼ финала Кубка Англии против «Челси», сообщает ESPN FC.

По информации источника, Руни и Марсьяль получили травмы, а Рашфорд заболел. Напомним, что эту встречу из-за дисквалификации также пропустит форвард Златан Ибрагимович.

Матч «Челси» — «Манчестер Юнайтед» пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» 13 марта. Начало встречи — в 22:45 по московскому времени.

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