BBC: Футбольная ассоциация Англии расследует расистские кричалки фанатов «Миллуола»

В воскресенье «Тотенхэм» разгромил «Миллуол» со счетом 6:0 в четвертьфинальном матче Кубка Англии и вышел в полуфинал турнира. Сон Хын Мин забил три мяча.

Как сообщает ВВС, болельщики во время матча выкрикивали в адрес южнокорейца стереотипные фразы об азиатах. В частности, о том, что он занимается пиратством: «Он продает DVD три штуки по цене пяти».

Владелец «Миллуола» Нил Харрис уже отреагировал на это и заявил, что виновные должны быть жестко наказаны. «Позор, что мы говорим об этом, — сказал он. — Мы не будем закрывать на это глаза. Я уверен, что будет проведено расследование».

Соперник «Тоттенхэма» по полуфинальному матчу станет известен позднее по результатам жеребьевки.