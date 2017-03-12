Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29050949/
12 марта 2017, 23:19 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Суарес не считает, что матч с «ПСЖ» стал причиной поражения от «Депортиво»

Нападащий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал гостевое поражение от «Депортиво» (1:2) в матче 27-го тура чемпионата Испании, подчеркнув, что команда успела восстановиться после победы над «ПСЖ» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«После матча с “ПСЖ” ничего не изменилось. У нас было много дней для того, чтобы восстановиться после этой встречи. Мы не собираемся опускать руки в гонке за победу в Примере. Всё ещё впереди, мы не меняем задачи выиграть титул, а будем бороться за победу в турнире.

“Депортиво” борется за выживание, поэтому знали, что будет сложный матч. Как только предоставишь им шанс, они этого не простят. Соперник хорошо прессинговал и опекал нас. “Барселоне” нужно улучшить свою игру», — цитирует Суареса Goal.

12.03.2017 18:15 основной раунд: 27-й тур Riazor
Депортиво 2:1 Барселона
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Мель Пепе Энрике Луис
Голы
40′ Хосе Луис Санмартин Хоселу 7
74′ Алекс Бергантиньос (Эмре Чолак) 4
9 Луис Суарес 46′
Составы
Херман Люкс 1
14′ Корбачо Фернандо Наварро 3
Рауль Редаль Альбентоса 6
Гарридо Алехандро Аррибас 14
Файкаль Фажр 19
36′ Хосе Луис Санмартин Хоселу 7
Алекс Бергантиньос 4
Сельсо Борхес 22
86′ Хуан Франсиско Морено Хуанфран 2
Лауреано Санабрия Лауре 15
71′ Алешандре Вилела Бруну Гама 21
Гаэль Какюта 23
62′ де Пареха Карлес Хиль 11
Эмре Чолак 8
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
14 Хавьер Маскерано
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси
5 Серхио Бускетс
6 Денис Суарес 77′
17 Пако Алькасер
21 Андре Гомиш 58′
4 Иван Ракитич
7 Арда Туран 58′
8 Андрес Иньеста
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 16
9 Удары в створ 5
4 Угловые 8
7 Фолы 8
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Депортиво
Новости Матчи Состав Статистика
ПСЖ
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»