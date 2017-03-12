Суарес не считает, что матч с «ПСЖ» стал причиной поражения от «Депортиво»

«После матча с “ПСЖ” ничего не изменилось. У нас было много дней для того, чтобы восстановиться после этой встречи. Мы не собираемся опускать руки в гонке за победу в Примере. Всё ещё впереди, мы не меняем задачи выиграть титул, а будем бороться за победу в турнире.



“Депортиво” борется за выживание, поэтому знали, что будет сложный матч. Как только предоставишь им шанс, они этого не простят. Соперник хорошо прессинговал и опекал нас. “Барселоне” нужно улучшить свою игру», — цитирует Суареса Goal.