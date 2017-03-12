Суарес не считает, что матч с «ПСЖ» стал причиной поражения от «Депортиво»
Нападащий «Барселоны» Луис Суарес прокомментировал гостевое поражение от «Депортиво» (1:2) в матче 27-го тура чемпионата Испании, подчеркнув, что команда успела восстановиться после победы над «ПСЖ» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
«После матча с “ПСЖ” ничего не изменилось. У нас было много дней для того, чтобы восстановиться после этой встречи. Мы не собираемся опускать руки в гонке за победу в Примере. Всё ещё впереди, мы не меняем задачи выиграть титул, а будем бороться за победу в турнире.
“Депортиво” борется за выживание, поэтому знали, что будет сложный матч. Как только предоставишь им шанс, они этого не простят. Соперник хорошо прессинговал и опекал нас. “Барселоне” нужно улучшить свою игру», — цитирует Суареса Goal.
Главные тренеры
|Мель Пепе
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|16
|9
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|8
|7
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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