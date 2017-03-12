«Шахтер» обыграл «Зарю» в центральном матче тура Премьер-лиги
В Харькове на ОСК «Металлист» завершился последний матч 21-го тура украинской футбольной
Премьер-лиги, в котором луганская «Заря» в качестве номинального хозяина поля принимала донецкий «Шахтер», сообщает официальный сайт соревнований.
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Матч завершился со счетом 1:2.
Горнки активнее начали матч и в середине первого тайма, на 26-й минуте, Марлос сделал рывок по правому флангу и от лицевой линии навесил на голову набегающему Бернарду, который точно пробил в дальний угол — 0:1.
Свое преимущество горняки удерживали до 60-й минуты. А на исходе часа игрового времени Калитвинцев с углового навесил на ближнюю штангу и Игорь Харатин головой отправил мяч в ворота — 1:1.
Впрочем, удержать ничью и приблизиться к киевскому «Динамо» в борьбе за 2−3 место луганчанам не удалось. Решающий момент игры произошел на 88-й минуте. После навеса с углового Максим Малышев головой пробил точно в ворота, мимо голкипера Шевченко.
Таким образом, «Шахтер» набрал 59 очков и по итогам тура уже на 16 баллов опережает «Динамо» (43) в борьбе за титул чемпиона Украины. У «Зари» осталось 37 баллов.
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