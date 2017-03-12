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12 марта 2017, 22:52 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Сельта» проиграла «Вильярреалу» в чемпионате Испании

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. «Сельта» уступила «Вильярреалу» в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Виго, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола на 45-й минуте стал Роберто Сольдадо.

«Сельта» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграла «Краснодар» со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет 16 марта в Краснодаре.

12.03.2017 20:30 основной раунд: 27-й тур Balaidos
Сельта 0:1 Вильярреал
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эдуардо Бериссо Эскриба Фран
Голы
9 Роберто Сольдадо (М. Музаккьо) 46′
Составы
Серхио Альварес 1
14′ Уго Мальо 2
90′ Карлес Планас 21
Факундо Ронкалья 24
Марсело Диас 5
Руис Хосабед Санчес 16
90+1′ Тео Бонгонда 7
Джузеппе Росси 25
82′ Серхио Гомес 20
Даниэль Васс 18
69′ Неманья Радоя 6
90′ Яго Аспас 10
59′ Эндрю Юльсагер 17
Клаудио Бовю 12
13 Морено Андрес Фернандес 72′
2 Перес Марио Гаспар
5 Матео Пабло Музаккьо 87′
6 Виктор Руис
11 Коста Хорда Хауме 73′
8 Хонатан дос Сантос 85′
14 Мануэль Тригерос
21 Бруно Сориано
20 Роберто Сориано 89′
16 Родриго Эрнандес
9 Роберто Сольдадо 71′ 8′
18 Никола Сансоне
17 Седрик Бакамбу 81′
19 Самуэль Кастильехо
Статистика
4 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 8
1 Удары в створ 4
4 Угловые 3
8 Фолы 11
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Вильярреал
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