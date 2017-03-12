Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Сельта» проиграла «Вильярреалу» в чемпионате Испании

Встреча, прошедшая в воскресенье в Виго, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола на 45-й минуте стал Роберто Сольдадо.

«Сельта» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграла «Краснодар» со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет 16 марта в Краснодаре.