Соперник «Краснодара» по ЛЕ «Сельта» проиграла «Вильярреалу» в чемпионате Испании
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. «Сельта» уступила «Вильярреалу» в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Виго, завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Автором единственного гола на 45-й минуте стал Роберто Сольдадо.
«Сельта» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы обыграла «Краснодар» со счетом 2:1. Ответная встреча пройдет 16 марта в Краснодаре.
|12.03.2017 20:30
|основной раунд: 27-й тур
|Balaidos
|Сельта
|0:1
|Вильярреал
|Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
|Эдуардо Бериссо
|Эскриба Фран
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|8
|1
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|3
|8
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Марио Мелеро Лопес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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