Форвард «Тоттенхэма» Кейн рискует из-за травмы пропустить остаток сезона
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, который получил травму в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Англии против «Миллуола», может потратить остаток сезона на восстановление, сообщает The Guardian.
23-летний английский форвард повредил голеностоп уже на первых минутах встречи, а на 10-й минуте вместо него на поле вышел хавбек Кристиан Эриксен.
«Он повредил тот же голеностоп, что и в матче с “Сандерлендом”. Мы получим результаты медицинского обследования завтра. Кейн является нашим ключевым игроком, но, как бы там ни было, нам не стоит плакать по этому поводу. Нужно оставаться позитивными. У нас есть игроки, которые попробуют его заменить. Если мы в этом сезоне
Кейн, который был признан лучшим игроком февраля в английской
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