«Гамбург» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче чемпионата Германии по футболу

Встреча, прошедшая в воскресенье в Гамбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Голами в составе победителей отметились Филип Костич (на 36-й минуте) и Бобби Вуд (80). У гостей на 23-й минуте забил Андреас Кристенсен.

«Гамбург», одержавший вторую победу подряд и седьмую в нынешнем сезоне, в следующем туре 18 марта сыграет в гостях с «Айнтрахтом». «Боруссия» на следующий день примет дома мюнхенскую «Баварию».