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12 марта 2017, 22:26 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Гамбург» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче чемпионата Германии по футболу

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. «Гамбург» обыграл «Боруссию» из Менхенгладбаха в матче 24-го тура чемпионата Германии по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Гамбурге, завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Голами в составе победителей отметились Филип Костич (на 36-й минуте) и Бобби Вуд (80). У гостей на 23-й минуте забил Андреас Кристенсен.

«Гамбург», одержавший вторую победу подряд и седьмую в нынешнем сезоне, в следующем туре 18 марта сыграет в гостях с «Айнтрахтом». «Боруссия» на следующий день примет дома мюнхенскую «Баварию».

12.03.2017 19:30 основной раунд: 24-й тур Volksparkstadion
Гамбург 2:1 Боруссия М
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Маркус Гисдоль Дитер Хеккинг
Голы
36′ Филип Костич (Д. Дикмайер) 17
80′ Бобби Вуд 7
3 Андреас Кристенсен (О. Вендт) 23′
Составы
Рене Адлер 1
Деннис Дикмайер 2
22′ Кирьякос Пападопулос 9
Маттиас Острцолек 22
Готоку Сакаи 24
Альбин Экдаль 20
Гидеон Юнг 28
Бобби Вуд 7
70′ Льюис Холтби 8
Михаэль Грегорич 11
90′ Арон Хант 14
Пьер-Мишель Ласогга 10
88′ Филип Костич 17
Дуглас Сантос 6
1 Янн Зоммер
3 Андреас Кристенсен
4 Янник Вестергорд
17 Оскар Вендт
5 Тобиас Штробль 37′
6 Кристоф Крамер
8 Махмуд Дахуд
9 Йосип Дрмич
30 Нико Эльведи 77′
24 Тони Янчке
7 Патрик II Херрманн 67′ 51′
28 Андре Хан
23 Йонас Хофманн 57′
19 Фабиан Джонсон
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
17 Удары (всего) 7
6 Удары в створ 3
8 Угловые 4
8 Фолы 18
5 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Дениз Айтекин (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Боруссия М
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