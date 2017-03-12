Гол Джана принес «Ливерпулю» победу над «Бернли» в матче чемпионата Англии по футболу

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ливерпуле, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Джорджиньо Вейналдум (на 45+1-й минуте) и Эмре Джан (61). У «Бернли» на 7-й забил Эшли Барнс.

«Ливерпуль» (55 очков, четвертое место в турнирной таблице) в следующем туре 19 марта сыграет в гостях с «Манчестер Сити». «Бернли» (21 балл, 12-я позиция) днем ранее встретится на выезде с «Сандерлендом».