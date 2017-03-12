Гол Джана принес «Ливерпулю» победу над «Бернли» в матче чемпионата Англии по футболу
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. «Ливерпуль» обыграл «Бернли» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Ливерпуле, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Джорджиньо Вейналдум (на 45+1-й минуте) и Эмре Джан (61). У «Бернли» на 7-й забил Эшли Барнс.
«Ливерпуль» (55 очков, четвертое место в турнирной таблице) в следующем туре 19 марта сыграет в гостях с «Манчестер Сити». «Бернли» (21 балл, 12-я позиция) днем ранее встретится на выезде с «Сандерлендом».
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Шон Дайч
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|10
|2
|Удары в створ
|1
|10
|Угловые
|1
|12
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|3
Судьи
|Главный судья
|Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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