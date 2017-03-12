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12 марта 2017, 21:33 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Гол Джана принес «Ливерпулю» победу над «Бернли» в матче чемпионата Англии по футболу

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. «Ливерпуль» обыграл «Бернли» в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Ливерпуле, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Джорджиньо Вейналдум (на 45+1-й минуте) и Эмре Джан (61). У «Бернли» на 7-й забил Эшли Барнс.

«Ливерпуль» (55 очков, четвертое место в турнирной таблице) в следующем туре 19 марта сыграет в гостях с «Манчестер Сити». «Бернли» (21 балл, 12-я позиция) днем ранее встретится на выезде с «Сандерлендом».

12.03.2017 19:00 основной раунд: 28-й тур Anfield Road
Ливерпуль 2:1 Бернли
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Юрген Клопп Шон Дайч
Голы
45+1′ Джорджиньо Вайналдум 5
61′ Эмре Джан (Д. Ориги) 23
10 Эшли Барнс (М. Лоутон) 7′
Составы
Симон Миньоле 22
Натаниел Клайн 2
Рагнар Клаван 17
Жоэль Матип 32
Джорджиньо Вайналдум 5
Джеймс Милнер 7
Садио Мане 19
87′ Адам Лаллана 20
63′ Эмре Джан 23
60′ Филиппе Коутинью 10
Бен Вудберн 58
79′ Дивок Ориги 27
Пеззини Лейва Лукас 21
1 Том Хитон
2 Мэттью Лоутон
5 Майкл Кин
6 Бен Ми 37′
23 Стивен Уорд
13 Джефф Хендрик
19 Джоуи Бартон 58′
10 Эшли Барнс
21 Джордж Бойд 73′
12 Роберт Брэйди
37 Скотт Арфилд 90′
32 Дэн Агьеи
7 Андре Грэй 80′
9 Сэм Воукс
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 10
2 Удары в створ 1
10 Угловые 1
12 Фолы 15
3 Офсайды 3
Судьи
Главный судья Крейг Поусон (Англия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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