«Лион» разгромил «Тулузу» в матче чемпионата Франции по футболу

Встреча, прошедшая в воскресенье в Лионе, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. Голами в составе победителей отметились Кристоф Жалле (36-я минута), Максвелл Корне (47) и Мемфис Депай (53, 82).

«Лион» в следующем туре 19 марта сыграет в гостях с одним из лидеров чемпионата «Пари Сен-Жермен», «Тулуза» днем ранее примет «Ренн».