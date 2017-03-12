«Лион» разгромил «Тулузу» в матче чемпионата Франции по футболу
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Лиона» обыграли «Тулузу» с крупным счетом в матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Лионе, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. Голами в составе победителей отметились Кристоф Жалле (36-я минута), Максвелл Корне (47) и Мемфис Депай (53, 82).
«Лион» в следующем туре 19 марта сыграет в гостях с одним из лидеров чемпионата «Пари Сен-Жермен», «Тулуза» днем ранее примет «Ренн».
|12.03.2017 19:00
|основной раунд: 29-й тур
|Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Главные тренеры
|Брюно Женезьо
|Паскаль Дюпра
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|10
|7
|Удары в створ
|4
|4
|Угловые
|3
|10
|Фолы
|12
|7
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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