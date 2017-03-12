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12 марта 2017, 21:34 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Лион» разгромил «Тулузу» в матче чемпионата Франции по футболу

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Футболисты «Лиона» обыграли «Тулузу» с крупным счетом в матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Лионе, завершилась победой хозяев поля со счетом 4:0. Голами в составе победителей отметились Кристоф Жалле (36-я минута), Максвелл Корне (47) и Мемфис Депай (53, 82).

«Лион» в следующем туре 19 марта сыграет в гостях с одним из лидеров чемпионата «Пари Сен-Жермен», «Тулуза» днем ранее примет «Ренн».

12.03.2017 19:00 основной раунд: 29-й тур Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres)
Лион 4:0 Тулуза
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Брюно Женезьо Паскаль Дюпра
Голы
36′ Кристоф Жалле 13
47′ Максвел Гнали Корне 27
53′ Мемфис Депай 9
82′ Мемфис Депай 9
Составы
Антони Лопеш 1
Мапу Янга-Мбива 2
Эмануэль Маммана 4
Кристоф Жалле 13
Жереми Морель 15
Жордан Ферри 12
4′ Серхи Дардер 14
Максим Гоналон 21
Максвел Гнали Корне 27
86′ Мемфис Депай 9
Рашид Геззаль 11
71′ Набиль Фекир 18
Матье Вальбуэна 28
40 Альбан Лафон
5 Исса Диоп
6 Кристофер Жюльен
12 Иссиага Силла
29 Жак-Франсуа Мубандже
10 Оскар Трехо 88′
19 Сомалиа
15 Корантен Жан
20 Стев Яго 52′ 32′
11 Ола Тойвонен
27 Алексис Блен 49′
4 Тонго Амед Думбья
39 Энди Делор 72′
21 Джимми Дурмаз
Статистика
1 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 10
7 Удары в створ 4
4 Угловые 3
10 Фолы 12
7 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Бенуа Бастьен (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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