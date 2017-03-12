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12 марта 2017, 20:57 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Барселона» впервые со 2 октября проиграла в чемпионате Испании, уступив «Депортиво»

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. «Барселона» уступила «Депортиво» в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.

Барселона уступила Депортиво в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Ла-Корунье, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Хоселу (на 40-й минуте) и Алекс Бергантиньос (74). У «Барселоны» на 46-й забил Луис Суарес.

Каталонцы потерпели первое поражение в примере с гостевого матча против «Сельты», который прошел 2 октября в рамках 9-го тура (3:4). Всего же это поражение стало третьим для «Барсы» в текущем чемпионате. В следующем туре 19 марта «Барселона» на своем поле сыграет с «Валенсией». «Депортиво» в этот же день примет дома «Сельту».

12.03.2017 18:15 основной раунд: 27-й тур Riazor
Депортиво 2:1 Барселона
Первый тайм: 1:0
Главные тренеры
Мель Пепе Энрике Луис
Голы
40′ Хосе Луис Санмартин Хоселу 7
74′ Алекс Бергантиньос (Эмре Чолак) 4
9 Луис Суарес 46′
Составы
Херман Люкс 1
14′ Корбачо Фернандо Наварро 3
Рауль Редаль Альбентоса 6
Гарридо Алехандро Аррибас 14
Файкаль Фажр 19
36′ Хосе Луис Санмартин Хоселу 7
Алекс Бергантиньос 4
Сельсо Борхес 22
86′ Хуан Франсиско Морено Хуанфран 2
Лауреано Санабрия Лауре 15
71′ Алешандре Вилела Бруну Гама 21
Гаэль Какюта 23
62′ де Пареха Карлес Хиль 11
Эмре Чолак 8
1 Марк-Андре тер Штеген
20 Серхи Роберто
18 Жорди Альба
3 Жерар Пике
14 Хавьер Маскерано
9 Луис Суарес
10 Лионель Месси
5 Серхио Бускетс
6 Денис Суарес 77′
17 Пако Алькасер
21 Андре Гомиш 58′
4 Иван Ракитич
7 Арда Туран 58′
8 Андрес Иньеста
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 16
9 Удары в створ 5
4 Угловые 8
7 Фолы 8
4 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
Автогол
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