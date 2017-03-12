«Барселона» впервые со 2 октября проиграла в чемпионате Испании, уступив «Депортиво»

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Ла-Корунье, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Хоселу (на 40-й минуте) и Алекс Бергантиньос (74). У «Барселоны» на 46-й забил Луис Суарес.

Каталонцы потерпели первое поражение в примере с гостевого матча против «Сельты», который прошел 2 октября в рамках 9-го тура (3:4). Всего же это поражение стало третьим для «Барсы» в текущем чемпионате. В следующем туре 19 марта «Барселона» на своем поле сыграет с «Валенсией». «Депортиво» в этот же день примет дома «Сельту».