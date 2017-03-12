«Барселона» впервые со 2 октября проиграла в чемпионате Испании, уступив «Депортиво»
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. «Барселона» уступила «Депортиво» в матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в
Каталонцы потерпели первое поражение в примере с гостевого матча против «Сельты», который прошел 2 октября в рамках 9-го тура (3:4). Всего же это поражение стало третьим для «Барсы» в текущем чемпионате. В следующем туре 19 марта «Барселона» на своем поле сыграет с «Валенсией». «Депортиво» в этот же день примет дома «Сельту».
Главные тренеры
|Мель Пепе
|Энрике Луис
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|16
|9
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|8
|7
|Фолы
|8
|4
|Офсайды
|4
Судьи
|Главный судья
|Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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