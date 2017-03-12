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12 марта 2017, 20:26 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сьон» уступил на своём поле «Базелю», Митрюшкин пропустил гол

В матче 24-го тура чемпионата Швейцарии «Сьон» принимал на своём поле «Базель». Встреча проходила на стадионе «Турбийон» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.

Единственный мяч на 55-й минуте забил защитник «Базеля» Михаэль Ланг. Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин отыграл полный матч. В составе гостей на 86-й минуте на поле появился форвард Сейду Думбия, также известный российским любителям футбола по выступлениям за ЦСКА.

«Базель» (63 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, «Сьон» (38) находится на третьей строчке.

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