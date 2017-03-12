«Сьон» уступил на своём поле «Базелю», Митрюшкин пропустил гол

Единственный мяч на 55-й минуте забил защитник «Базеля» Михаэль Ланг. Российский голкипер «Сьона» Антон Митрюшкин отыграл полный матч. В составе гостей на 86-й минуте на поле появился форвард Сейду Думбия, также известный российским любителям футбола по выступлениям за ЦСКА.



«Базель» (63 очка) располагается на первом месте в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, «Сьон» (38) находится на третьей строчке.