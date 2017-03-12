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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29049799/
12 марта 2017, 19:56 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Сент-Этьена» сыграли вничью с «Мецем» в матче чемпионата Франции

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Футболисты «Сент-Этьена» на своем поле сыграли вничью с «Мецем» в матче 29-го тура чемпионата Франции.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Сент-Этьене, завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Роберт Берич (53-я минута) и Лоик Перрен (90+4), у гостей отличились Исмаила Сарр (1) и Симон Фалетт (67).

«Сент-Этьен» набрал 41 очко и занимает седьмое место в таблице французской Лиги 1, «Мец» с 32 баллами расположился на 16-й строчке.

12.03.2017 17:00 основной раунд: 29-й тур Stade Geoffroy-Guichard
Сент-Этьен 2:2 Метц
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Кристоф Гальтье Филипп Хиншбергер
Голы
53′ Роберт Берич 27
90+5′ Лоик Перрен 24
26 Исмаила Сарр 1′
6 Симон Фалетт 67′
Составы
Стефан Рюффье 16
Кевин Теофиль-Катрин 2
Лоик Перрен 24
Кевин Малькюи 25
Жордан Верету 14
Уле Сельнес 17
Ромен Амума 21
Кевин Монне-Паке 22
77′ Ронаэль Пьер-Габриэль 31
Бриан Дабо 7
67′ Анри Севе 11
Александр Седерлунд 23
86′ Роберт Берич 27
Бенжамен Корнье 8
1 Тома Дидиллон
4 Милан Бишевац
6 Симон Фалетт
25 Иван Бальиу
32 Бенуа Ассу-Экотто
10 Шейк Дукуре 69′
14 Жорж Манджек
24 Рено Коад
8 Янн Жуффр 89′
19 Флоран Молле
26 Исмаила Сарр 60′
11 Опа Нгюетт
18 Шейк Тидиан Диабате 78′
9 Мевлют Эрдинч
Статистика
0 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
14 Удары (всего) 11
7 Удары в створ 5
4 Угловые 3
14 Фолы 20
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Жером Мигельгорри (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Метц
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