Футболисты «Сент-Этьена» сыграли вничью с «Мецем» в матче чемпионата Франции
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Сент-Этьена» на своем поле сыграли вничью с «Мецем» в матче 29-го тура чемпионата Франции.
Встреча, прошедшая в воскресенье в
«Сент-Этьен» набрал 41 очко и занимает седьмое место в таблице французской Лиги 1, «Мец» с 32 баллами расположился на 16-й строчке.
|12.03.2017 17:00
|основной раунд: 29-й тур
|Stade Geoffroy-Guichard
|Сент-Этьен
|2:2
|Метц
|Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
|Кристоф Гальтье
|Филипп Хиншбергер
Голы
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Составы
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Статистика
|0
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|14
|Удары (всего)
|11
|7
|Удары в створ
|5
|4
|Угловые
|3
|14
|Фолы
|20
|0
|Офсайды
|6
Судьи
|Главный судья
|Жером Мигельгорри (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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