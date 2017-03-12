Футболисты «Сент-Этьена» сыграли вничью с «Мецем» в матче чемпионата Франции

Встреча, прошедшая в воскресенье в Сент-Этьене, завершилась со счетом 2:2. У хозяев мячи забили Роберт Берич (53-я минута) и Лоик Перрен (90+4), у гостей отличились Исмаила Сарр (1) и Симон Фалетт (67).

«Сент-Этьен» набрал 41 очко и занимает седьмое место в таблице французской Лиги 1, «Мец» с 32 баллами расположился на 16-й строчке.