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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29049765/
12 марта 2017, 20:01 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шальке» разгромил на своём поле «Аугсбург»

В матче 24-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» принимал на своём поле «Аугсбург».

Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

В составе победителей дубль на свой счёт записал Гвидо Бургшталлер, а ещё один гол забил Даниэль Калиджиури. На 32-й минуте защитник «Аугсбурга» Пауль Верхаг не реализовал удар с 11-метрового.

«Шальке» (30 очков) располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, «Аугсбург» (28) занимает 13-ю позицию.

12.03.2017 17:30 основной раунд: 24-й тур Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Шальке-04 3:0 Аугсбург
Первый тайм: 3:0
Главные тренеры
Маркус Вайнцирль Мануэль Баум
Голы
4′ Гвидо Бургшталлер 19
29′ Гвидо Бургшталлер (Э-М. Шупо-Мотинг) 19
34′ Даниэль Калиджури (С. Колашинац) 18
Нереализованные пенальти
2 П. Ферхаг 32′
Составы
Ральф Ферманн 1
31′ Бенедикт Хеведес 4
Тило Керер 20
Матия Настасич 31
Йоханнес Гайс 5
Макс Майер 7
57′ Набиль Бенталеб 10
Эрик-Максим Шупо-Мотинг 13
77′ Сеад Колашинац 6
78′ Деннис Аого 15
64′ Даниэль Калиджури 18
Алессандро Шепф 21
84′ Гвидо Бургшталлер 19
Евгений Коноплянка 11
35 Mapвин Хитц
2 Паул Ферхаг
3 Костантинос Стафилидис
36 Мартин Хинтереггер
5 Мориц Ляйтнер
19 Ку Джа Чхоль
20 Гойко Качар
21 Доминик Кор
7 Халил Алтынтоп 77′
31 Филипп Макс
11 Жонатан Шмид 45′
28 Георг Тайгль
25 Рауль Бобадилья 40′
22 Чи Дон Вон
Статистика
3 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
25 Удары (всего) 9
7 Удары в створ 3
7 Угловые 4
20 Фолы 10
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роберт Кампка (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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