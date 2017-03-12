«Шальке» разгромил на своём поле «Аугсбург»
В матче 24-го тура чемпионата Германии «Шальке-04» принимал на своём поле «Аугсбург».
Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.
В составе победителей дубль на свой счёт записал Гвидо Бургшталлер, а ещё один гол забил Даниэль Калиджиури. На 32-й минуте защитник «Аугсбурга» Пауль Верхаг не реализовал удар с 11-метрового.
«Шальке» (30 очков) располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, «Аугсбург» (28) занимает 13-ю позицию.
|12.03.2017 17:30
|основной раунд: 24-й тур
|Veltins-Arena (Arena AufSchalke)
Главные тренеры
|Маркус Вайнцирль
|Мануэль Баум
Голы
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Нереализованные пенальти
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|25
|Удары (всего)
|9
|7
|Удары в створ
|3
|7
|Угловые
|4
|20
|Фолы
|10
|0
|Офсайды
|2
Судьи
|Главный судья
|Роберт Кампка (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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