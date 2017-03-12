«Шальке» разгромил на своём поле «Аугсбург»

Встреча проходила на стадионе «Фельтинс-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 3:0.



В составе победителей дубль на свой счёт записал Гвидо Бургшталлер, а ещё один гол забил Даниэль Калиджиури. На 32-й минуте защитник «Аугсбурга» Пауль Верхаг не реализовал удар с 11-метрового.



«Шальке» (30 очков) располагается на 11-й строчке в турнирной таблице чемпионата Германии, «Аугсбург» (28) занимает 13-ю позицию.