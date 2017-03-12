«Интер» разгромил «Аталанту» в матче чемпионата Италии по футболу со счетом 7:1
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Миланский «Интер» дома разгромил «Аталанту» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Милане, завершилась со счетом 7:1. В составе победителей по
«Интер» набрал 54 очка и занимает четвертое место в серии А, «Аталанта» с 52 баллами идет шестой.
В параллельных матчах зафиксированы следующие результаты:
«Кьево» — «Эмполи» — 4:0,
«Наполи» — «Кротоне» — 3:0,
«Пескара» — «Удинезе» — 1:3,
«Фиорентина» — «Кальяри» — 1:0.
Главные тренеры
|Стефано Пиоли
|Джанпьеро Гасперини
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|10
|8
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|7
|19
|Фолы
|16
|1
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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