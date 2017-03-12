«Интер» разгромил «Аталанту» в матче чемпионата Италии по футболу со счетом 7:1

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Встреча, прошедшая в воскресенье в Милане, завершилась со счетом 7:1. В составе победителей по хет-трику сделали Мауро Икарди (17-я, 23-я и 26-я минуты), забивший один гол с пенальти, и Эвер Банега (31, 34 и 68). Еще один мяч забил Роберто Гальярдини (52). У «Аталанты» отличился Ремо Фройлер (42).

«Интер» набрал 54 очка и занимает четвертое место в серии А, «Аталанта» с 52 баллами идет шестой.

В параллельных матчах зафиксированы следующие результаты:

«Кьево» — «Эмполи» — 4:0,

«Наполи» — «Кротоне» — 3:0,

«Пескара» — «Удинезе» — 1:3,

«Фиорентина» — «Кальяри» — 1:0.