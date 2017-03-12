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12 марта 2017, 19:40 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Интер» разгромил «Аталанту» в матче чемпионата Италии по футболу со счетом 7:1

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Миланский «Интер» дома разгромил «Аталанту» в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.

Миланский <span class=error>Интер</span> дома разгромил <span class=error>Аталанту</span> в матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Милане, завершилась со счетом 7:1. В составе победителей по хет-трику сделали Мауро Икарди (17-я, 23-я и 26-я минуты), забивший один гол с пенальти, и Эвер Банега (31, 34 и 68). Еще один мяч забил Роберто Гальярдини (52). У «Аталанты» отличился Ремо Фройлер (42).

«Интер» набрал 54 очка и занимает четвертое место в серии А, «Аталанта» с 52 баллами идет шестой.

В параллельных матчах зафиксированы следующие результаты:

«Кьево» — «Эмполи» — 4:0,

«Наполи» — «Кротоне» — 3:0,

«Пескара» — «Удинезе» — 1:3,

«Фиорентина» — «Кальяри» — 1:0.

12.03.2017 17:00 основной раунд: 28-й тур Giuseppe Meazza
Интер 7:1 Аталанта
Первый тайм: 5:1
Главные тренеры
Стефано Пиоли Джанпьеро Гасперини
Голы
17′ Мауро Икарди 9
23′ Мауро Икарди 9
26′ Мауро Икарди 9
31′ Эвер Банега 19
34′ Эвер Банега 19
52′ Роберто Гальярдини 5
67′ Эвер Банега 19
11 Ремо Фройлер 42′
Составы
Самир Ханданович 1
61′ Кристиан Ансальди 15
Миранда 25
Данило Д`Амброзио 33
76′ Роберто Гальярдини 5
Жоффре Кондогбья 7
Гари Медель 17
Антонио Кандрева 87
70′ Эвер Банега 19
Жоау Мариу 6
28′ 77′ Мауро Икарди 9
Родриго Паласио 8
82′ Иван Перишич 44
Эдер 23
1 Этрит Бериша 23′
3 Рафаэл Толой 15′
6 Эрвин Зуканович 25′
13 Маттиа Кальдара
24 Андреа Конти
11 Ремо Фройлер
27 Ясмин Куртич 71′
29 Андреа Петанья
10 Алехандро Дарио Гомес 61′
95 Алессандро Бастони
19 Франк Кессиэ 61′
87 Антони Мунье
37 Леонардо Спинаццола 69′
7 Марко Д`Алессандро
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 10
8 Удары в створ 3
6 Угловые 7
19 Фолы 16
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Массимилиано Иррати (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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