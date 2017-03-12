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12 марта 2017, 19:37 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Тоттенхэм» разгромил «Миллуолл» в ¼ финала Кубка Англии, у Сон Хын Мина хет-трик

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. «Тоттенхэм» дома разгромил «Миллуолл» в матче ¼ финала Кубка Англии по футболу.

Тоттенхэм дома разгромил Миллуолл в матче ¼ финала Кубка Англии по футболу. Увеличить
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Встреча, прошедшая в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 6:0. В составе «Тоттенхэма» хет-трик сделал Сон Хын Мин (41-я, 54-я и 90+2-я минуты), по разу отличились Кристиан Эриксен (31), Деле Алли (72) и Венсан Янссен (79).

Соперник «Тоттенхэма» по полуфиналу Кубка Англии определится позднее.

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