«Тоттенхэм» разгромил «Миллуолл» в ¼ финала Кубка Англии, у Сон Хын Мина хет-трик
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. «Тоттенхэм» дома разгромил «Миллуолл» в матче ¼ финала Кубка Англии по футболу.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Лондоне, завершилась со счетом 6:0. В составе «Тоттенхэма»
Соперник «Тоттенхэма» по полуфиналу Кубка Англии определится позднее.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter